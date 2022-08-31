Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Какие задачи обозначил Премьер перед новым акимом Актюбинской области

По поручению Главы государства Премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу прибыли в Актобе, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Актюбинской области, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Глава Правительства зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Ералы Тугжанова и Асхата Шахарова.

По результатам открытого голосования из 160 депутатов 104 проголосовало за кандидатуру Тугжанова, за Шахарова отдали голос 56 депутатов.

После завершения собрания глава Правительства представил активу Актюбинской области нового руководителя.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что перед руководством области стоит задача по качественному выполнению Комплексного плана социально-экономического развития региона до 2025 года, принятого по поручению Главы государства.

Ключевыми шагами в развитии региональной экономики, по словам Премьера, должны стать запуск новых инвестиционных проектов, что позволит создать постоянные рабочие места, и модернизация автодорог.

«Наша главная цель – улучшение благосостояния населения. В этой связи акимату области необходимо держать на особом контроле реализацию и разработку крупных проектов, способных дать импульс развитию региона», — сказал Алихан Смаилов.

При этом глава Правительства подчеркнул, что решение социальных вопросов, включая обеспечение питьевой водой, электроэнергией, устранение нехватки ученических мест и улучшение сферы ЖКХ, также должно быть в центре внимания руководства области.

Кроме того, Алихан Смаилов поблагодарил ранее занимавшего пост акима региона Ондасына Уразалина за большой вклад в социально-экономическое развитие Актюбинской области.

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