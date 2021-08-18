Какие задачи сегодня приходится решать воинам в зеленых фуражках нашей страны?

Какие новшества ввели в пограничное ведомство? Каковы перспективы развития службы и ее технической оснащенности? Об этом и не только рассказал заместитель председателя КНБ РК – директор Пограничной службы генерал-лейтенант Дархан Дильманов.– Прежде чем ответить на Ваш вопрос, хотел бы еще раз подтвердить, что реформирование Пограничной службы осуществляется в рамках реализации Стратегии развития нашего государства «Казахстан-2030».Осложнение геополитической обстановки последних лет обост­рило актуальность реализации и защиты национальных интересов на государственной границе и приграничных территориях нашей страны, что потребовало форсированного развития Пограничной службы и обустройства всей государственной границы. Развитие системы ее охраны в указанных целях осуществляется по направлениям повышения эффективности деятельности ведомства и модернизации материально-технической базы.Проведенные в прошлом году структурные изменения в час­ти интеграции и объединения усилий органов национальной безопасности в обеспечении пограничной безопасности, сис­темные изменения в построении ведомства и подготовки кадров, развитие правовых основ взаимодействия государственных органов в реализации пограничной политики, изменения в подходах к привлечению к охране границы местного населения – все это, а также совершенствование соответствующей нормативной базы легло в основу нашей работы за прошедший период по повышению эффективности деятельности Пограничной службы.Вопросы модернизации решаются в рамках разрабатывае­мого национального проекта «Безо­пасная страна». Для охраны сухопутных границ подготовлены инновационные решения технического контроля. Это так называемая «умная граница» – интегрированные видеорадиолокационные и тепловизионные системы с возможностью идентификации цели, снижающие человеческий фактор и повышающие надежность конт­роля. Их реализация позволит создать «интеллектуальную границу» и отойти от постоянного патрулирования рубежей к дистанционному техническому контролю и реагированию на поступающую информацию. Кроме того, разработаны прог­раммные продукты автоматизации пограничного контроля в пунктах пропуска, в том числе бесконтактного.Совместно с Правительством приняты меры по решению наи­более острого вопроса – строительства типовых комплексов подразделений границы. МИИР совместно с Пограничной службой уже разрабатывают соответствующую документацию.В настоящее время мы присту­пили к практическому внедрению в повседневную пограничную службу вышеизложенных аспектов нашей деятельности. Кроме того, в соответствии со Стратегией «Казахстан-2050» для развития транзитно-транс­портного потенциала в рамках выполнения поручения Президента РК по итогам 15-го Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в ноябре 2019 года реализуется государственная программа «Нұрлы жол» на 2020–2025 годы. Совместно с МИИР запланирована реконструкция (на паритетной с соседями основе) 34 автомобильных пунктов пропуска для развития «внутренней» евразийской транспортной системы ЕАЭС (27 – с РФ, 7 – с КР).Министерством финансов реконструируются 9 автомобильных пунктов пропуска на «внешних» границах ЕАЭС (с КНР – 4, с РУз – 4, с Туркменистаном – 1). А реконструкция пунктов пропус­ка «Кордай» и «Б. Конысбаева» на границе с Кыргызстаном и Узбекистаном уже завершена.– Для Пограничной службы, как и для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований учения являются наивысшей формой обучения своих подраз­делений и военнослужащих. Каж­дые учения – это прежде всего экзамен на прочность, своего рода проверка профессионализма и боевой выучки личного состава.В проводимых нами учениях принимали участие органы КНБ, МВД, подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии и местные исполнительные органы Мангистауской области. Маневры проводились многоплановыми действиями всех участников и значительным пространственным размахом: в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской и Атырауской областях. Основные практические мероприятия происходили в пределах Мангис­тауской области.Основная цель – проверка и оценка состояния оперативно-служебной готовности и способности органов национальной безопасности к выполнению задач по предназначению в пограничном пространстве во взаимодействии с силовыми и другими государственными органами.В действиях группировки войск разыгран опыт современных воору­женных конфликтов, в которых наряду с войсковыми действиями проводились диверсионные атаки на объекты госорганов и органов военного управления, применялись средства радиоэлектронной борьбы и беспилотная техника. В рамках учений проводились мероприя­тия по усилению госграницы в период чрезвычайного положения, развертыванию и размещению в полевых лагерях, управлению с полевых пунктов управления, пресечению провокационных действий на границе и размещению беженцев, противодействию диверсионным актам и террористическим проявлениям условного противника.По результатам проведенного учения поставленные цели дос­тигнуты. Отработаны вопросы взаимодействия при принятии решения на специальную пограничную операцию и в период ведения боевых действий, а также практическое взаимодействие пограничников, сотрудников КНБ, миграционной и криминальной полиции, акимата, социальных и медицинских служб области.– 19 мая текущего года под председательством Елбасы прошло заседание Совета безопасности страны, на котором были приняты важные решения по пограничной безопасности.В ходе данного совещания нами доложены результаты, достигнутые ведомством за последние годы. Обозначены направления дальнейшего совершенствования ведомства, в том числе и в техническом отношении.Сразу скажу, что наши предложения по совершенствованию технического переоснащения ведомства были глубоко изучены и проанализированы и по результатам изучения поддержаны. Так, на смену устаревшим техническим средствам охраны границы будут планово поступать новейшие современные средства. При этом основной целью технической политики станет постепенный переход под­разделений к дистанционному контролю ответственных участков государственной границы с одновременным сокращением использования личного состава в их физической охране.На путях международного сообщения продолжится работа по внедрению современных технических средств, которые помогут минимизировать барьеры для пересекающих государственную границу добросовестных граждан и грузоперевозчиков. Они также позволят повысить степень выявления в грузовом потоке конт­рабанды, а среди пассажирского потока – выявление лиц, которым ограничен или запрещен въезд (выезд). Таким образом, будет реализован поэтапный переход от контрольно-ограничительных функций к сервисному обслуживанию и оформлению лиц, транс­портных средств и грузов.Наряду с этим предусмотрено поэтапное совершенствование пограничной инфраструктуры военных городков подразделений границы по всему периметру страны. Совокупность принимае­мых мер позволит Пограничной службе адекватно реагировать на имеющиеся угрозы и вызовы.– Охрана священных рубежей Родины – это ответственная и важная задача, стоящая перед пограничниками. Именно нам выпала великая миссия – служить на передовом рубеже нашего государства – Республики Казахстан, обеспечивать защиту и охрану государственной границы.В условиях постоянно меняющейся обстановки на передовых рубежах страны наши военнослужащие проявляют профессиональное мастерство и бдительность, благодаря им граница всегда надежно защищена.Выражая личному составу приз­нательность за самоотверженный труд, традиционно желаю стражам казахстанской границы успехов в службе, семейного благополучия, крепкого здоровья им, а также их родным и близким!