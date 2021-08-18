Какие задачи сегодня приходится решать воинам в зеленых фуражках нашей страны?

Общество
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Бекзат Молдахметова
Какие новшества ввели в пограничное ведомство? Каковы перспективы развития службы и ее технической оснащенности? Об этом и не только рассказал заместитель председателя КНБ РК – директор Пограничной службы генерал-лейтенант Дархан Дильманов.

– Господин генерал-лейтенант, 18 августа Пограничная служба Казахстана отмечает 29-летие со дня своего образования. Как правило, праздничные даты – это повод подвести итоги.

2020 год стал поворотным в жизни границы и всех пограничников Казахстана. В соответствии со стратегическими установками Главы государства, руководства комитета и Пограничной службы ведомство подверглось масштабным реформам. Идея многолетней давности о реформировании службы начала свое воплощение. Какие новшества, помимо изменения организационно-штатной структуры, внесли реформы в выполнение главной задачи – надежной охраны государственной границы?



– Прежде чем ответить на Ваш вопрос, хотел бы еще раз подтвердить, что реформирование Пограничной службы осуществляется в рамках реализации Стратегии развития нашего государства «Казахстан-2030».

Осложнение геополитической обстановки последних лет обост­рило актуальность реализации и защиты национальных интересов на государственной границе и приграничных территориях нашей страны, что потребовало форсированного развития Пограничной службы и обустройства всей государственной границы. Развитие системы ее охраны в указанных целях осуществляется по направлениям повышения эффективности деятельности ведомства и модернизации материально-технической базы.

Проведенные в прошлом году структурные изменения в час­ти интеграции и объединения усилий органов национальной безопасности в обеспечении пограничной безопасности, сис­темные изменения в построении ведомства и подготовки кадров, развитие правовых основ взаимодействия государственных органов в реализации пограничной политики, изменения в подходах к привлечению к охране границы местного населения – все это, а также совершенствование соответствующей нормативной базы легло в основу нашей работы за прошедший период по повышению эффективности деятельности Пограничной службы.

Вопросы модернизации решаются в рамках разрабатывае­мого национального проекта «Безо­пасная страна». Для охраны сухопутных границ подготовлены инновационные решения технического контроля. Это так называемая «умная граница» – интегрированные видеорадиолокационные и тепловизионные системы с возможностью идентификации цели, снижающие человеческий фактор и повышающие надежность конт­роля. Их реализация позволит создать «интеллектуальную границу» и отойти от постоянного патрулирования рубежей к дистанционному техническому контролю и реагированию на поступающую информацию. Кроме того, разработаны прог­раммные продукты автоматизации пограничного контроля в пунктах пропуска, в том числе бесконтактного.

Совместно с Правительством приняты меры по решению наи­более острого вопроса – строительства типовых комплексов подразделений границы. МИИР совместно с Пограничной службой уже разрабатывают соответствующую документацию.

В настоящее время мы присту­пили к практическому внедрению в повседневную пограничную службу вышеизложенных аспектов нашей деятельности. Кроме того, в соответствии со Стратегией «Казахстан-2050» для развития транзитно-транс­портного потенциала в рамках выполнения поручения Президента РК по итогам 15-го Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в ноябре 2019 года реализуется государственная программа «Нұрлы жол» на 2020–2025 годы. Совместно с МИИР запланирована реконструкция (на паритетной с соседями основе) 34 автомобильных пунктов пропуска для развития «внутренней» евразийской транспортной системы ЕАЭС (27 – с РФ, 7 – с КР).

Министерством финансов реконструируются 9 автомобильных пунктов пропуска на «внешних» границах ЕАЭС (с КНР – 4, с РУз – 4, с Туркменистаном – 1). А реконструкция пунктов пропус­ка «Кордай» и «Б. Конысбаева» на границе с Кыргызстаном и Узбекистаном уже завершена.


– В мае текущего года в Актау прошло оперативное учение «Калкан-2021». Расскажите об особенностях данных учений.

– Для Пограничной службы, как и для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований учения являются наивысшей формой обучения своих подраз­делений и военнослужащих. Каж­дые учения – это прежде всего экзамен на прочность, своего рода проверка профессионализма и боевой выучки личного состава.

В проводимых нами учениях принимали участие органы КНБ, МВД, подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии и местные исполнительные органы Мангистауской области. Маневры проводились многоплановыми действиями всех участников и значительным пространственным размахом: в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской и Атырауской областях. Основные практические мероприятия происходили в пределах Мангис­тауской области.

Основная цель – проверка и оценка состояния оперативно-служебной готовности и способности органов национальной безопасности к выполнению задач по предназначению в пограничном пространстве во взаимодействии с силовыми и другими государственными органами.

В действиях группировки войск разыгран опыт современных воору­женных конфликтов, в которых наряду с войсковыми действиями проводились диверсионные атаки на объекты госорганов и органов военного управления, применялись средства радиоэлектронной борьбы и беспилотная техника. В рамках учений проводились мероприя­тия по усилению госграницы в период чрезвычайного положения, развертыванию и размещению в полевых лагерях, управлению с полевых пунктов управления, пресечению провокационных действий на границе и размещению беженцев, противодействию диверсионным актам и террористическим проявлениям условного противника.

По результатам проведенного учения поставленные цели дос­тигнуты. Отработаны вопросы взаимодействия при принятии решения на специальную пограничную операцию и в период ведения боевых действий, а также практическое взаимодействие пограничников, сотрудников КНБ, миграционной и криминальной полиции, акимата, социальных и медицинских служб области.

– Господин генерал, какой, по Вашему мнению, будет Пограничная служба в ближайшем будущем?

– 19 мая текущего года под председательством Елбасы прошло заседание Совета безопасности страны, на котором были приняты важные решения по пограничной безопасности.

В ходе данного совещания нами доложены результаты, достигнутые ведомством за последние годы. Обозначены направления дальнейшего совершенствования ведомства, в том числе и в техническом отношении.

Сразу скажу, что наши предложения по совершенствованию технического переоснащения ведомства были глубоко изучены и проанализированы и по результатам изучения поддержаны. Так, на смену устаревшим техническим средствам охраны границы будут планово поступать новейшие современные средства. При этом основной целью технической политики станет постепенный переход под­разделений к дистанционному контролю ответственных участков государственной границы с одновременным сокращением использования личного состава в их физической охране.

На путях международного сообщения продолжится работа по внедрению современных технических средств, которые помогут минимизировать барьеры для пересекающих государственную границу добросовестных граждан и грузоперевозчиков. Они также позволят повысить степень выявления в грузовом потоке конт­рабанды, а среди пассажирского потока – выявление лиц, которым ограничен или запрещен въезд (выезд). Таким образом, будет реализован поэтапный переход от контрольно-ограничительных функций к сервисному обслуживанию и оформлению лиц, транс­портных средств и грузов.

Наряду с этим предусмотрено поэтапное совершенствование пограничной инфраструктуры военных городков подразделений границы по всему периметру страны. Совокупность принимае­мых мер позволит Пограничной службе адекватно реагировать на имеющиеся угрозы и вызовы.

– И в завершение Ваши пожелания подчиненным ко Дню пограничника и слова напутствия.

– Охрана священных рубежей Родины – это ответственная и важная задача, стоящая перед пограничниками. Именно нам выпала великая миссия – служить на передовом рубеже нашего государства – Республики Казахстан, обеспечивать защиту и охрану государственной границы.

В условиях постоянно меняющейся обстановки на передовых рубежах страны наши военнослужащие проявляют профессиональное мастерство и бдительность, благодаря им граница всегда надежно защищена.

Выражая личному составу приз­нательность за самоотверженный труд, традиционно желаю стражам казахстанской границы успехов в службе, семейного благополучия, крепкого здоровья им, а также их родным и близким!

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