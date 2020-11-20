Общество
Какие законопроекты рассмотрят мажилисмены на предстоящем пленарном заседании
Айдана Демесинова
На заседании Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина сформировали проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Kazpravda.kz.

Отмечается, что депутаты рассмотрят пакет ратификационных законопроектов, направленных на обеспечение поддержки принимаемых антикризисных мер по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и поддержания устойчивости экономики страны. Это соглашения Казахстана с Азиатским Банком Развития и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций о займах (Активные меры по борьбе с COVID-19 и программа поддержки расходов).

Среди ратификационных законодательных актов также изменения в Соглашение о порядке таможенного оформления и контроля товаров, перемещаемых между государствами-участниками Соглашения осоздании зоны свободной торговли.

"В первом чтении Мажилис обсудит депутатские законодательные поправки по вопросам ветеринарии, а также проект Закона "О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли" и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан". Разработанный парламентариями законопроект направлен на снижение административных барьеров в хлопковой отрасли и создание условий для привлечения в эту отрасль инвестиций", - говорится в сообщении.

На пленарном заседании Палате предлагается обсудить депутатские дополнения в Закон "О зерне". По мнению депутатов, предусмотренные законопроектом поправки позволят, прежде всего, повысить уровень обеспечения продовольственной безопасности посредством формирования резервного запаса зерна.

В проект повестки пленарного заседания Мажилиса также включены во втором чтении Конституционные поправки в Конституционный закон "О Правительстве Республики Казахстан", а также дополнения в ряд законодательных актов по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу "Казахстан в новой реальности: время действий".

Во втором чтении Палате предлагается рассмотреть законодательные новшества относительно восстановления экономического роста, депутатские поправкив ряд законодательных актов по вопросам: госрегистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц, разграничения полномочий между центральными и местными государственными органами по субсидированию питьевого водоснабжения, а также дополнения в УК и УПК по усилению защиты прав граждан в уголовном процессе.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о продолжении работы над проектом законодательных поправок, касающихся защиты прав ребёнка. А также – дополнения Сената в законодательные поправки в Налоговый кодекс и Закон о введении его в действие.

По данным пресс-службы, на пленарном заседании Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по новому ратификационному законопроекту, поступившему в Мажилис – Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни.

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