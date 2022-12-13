Как стало известно, в первую очередь не хватает инженеров, особенно используемых при переработке промышленной продукции.

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И.о. председателя комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ильяс Испанов на брифинге в СЦК рассказал, каких специалистов не хватает Казахстану, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Потребность в кадрах на сегодня определяется в первую очередь в соответствии с информацией разрешительной системы. Я в своем докладе озвучивал, что ежегодно мы собираем у работодателей заявки, какие специалисты им нужны, и соответственно формируем квоту. На этот год сформирована квота в 28 тысяч человек, из них выдано 14 900 разрешений", - отметил Ильяс Испанов.

Он также прокомментировал вопрос о том, каких специалистов не хватает Казахстану.

"В первую очередь - инженеры, особенно используемые при переработке промышленной продукции. Вы знаете, что МФЦА и Astana Hub привлекают специалистов без соответствующих разрешений, у них есть свой статус и своя резиденция. Требуются специалисты в медицине, преподаватели, а также специалисты в промышленности для того, чтобы готовить коллектив по использованию новейших технологий в производстве", - резюмировал спикер.