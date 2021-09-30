Каким будет курс тенге в ближайшие три года, спрогнозировал экономист
Экономика
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Доллар не упадет ниже 400 тенге. Казахстанские экономисты высказались о курсе нацвалюты после того, как цены на нефть достигли трехлетнего максимума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.
Но мировой рынок все еще лихорадит. Сегодня цены на черное золото упали, а американская валюта укрепилась. Один доллар в обменниках продают по 426 тенге. Что будет дальше и как поведет себя национальная валюта?
Эйфория от высоких цен на нефть длилась недолго. Сегодня Brent продают за 78 долларов за баррель, хотя еще сутки назад за эту марку давали не ниже 80 долларов. Такое было разве что в октябре 2018 года. Эксперты связывают это с переизбытком нефти на рынке.
«Мы наблюдаем феномен. Мы каким-то образом за рекордно короткий промежуток времени перешли от периода относительного избыточного предложения к периоду его дефицита. Это мы наблюдаем прямо сейчас. И именно этим объясняется рост цен на нефть и газ по всему миру», – говорит Джон Килдафф, экономист.
Другими словам, нефти сейчас слишком мало: сказалось сокращение добычи из-за ураганов «Ида» и «Николас» в Мексиканском заливе. Также спрос вырос и из-за газа. Впервые цена на голубое топливо достигла исторического максимума в одну тысячу долларов за тысячу кубометров.
Но казахстанский тенге, похоже, реагирует только на дешевеющую нефть. При цене в 80 долларов за баррель нацвалюта вела себя нейтрально. Но стоило нефти подешеветь на полтора доллара, тенге моментально потерял позиции. Сейчас в обменниках за одного «американца» просят 426 тенге. И, по словам экспертов, на укрепление нацвалюты надеяться не стоит. Даже если цены на нефть поползут вверх.
«Отразится ли это на национальной валюте? Скорее всего, нет. Цены на нефть растут, бюджет надо пополнять, обязательства государства надо выполнять. Нацвалюту далеко не пустят даже при 100 и даже при 150. При ценах на нефть в 150 рассчитывать, что тенге опустится до 300-250 или 150?? Точно нет. Я могу вам 200% давать, что, скорее всего, ниже 400 в ближайшие три-пять лет, тенге точно не упадет», – спрогнозировал экономист Арман Бейсембаев.
Но как поведут себя цены на нефть в будущем, сказать трудно. Эксперты допускают дальнейший рост. Но тогда будет расти и предложение. К тому же многие страны развивают альтернативные источники энергии. И это то, к чему казахстанская экономика должна быть готова прежде всего, считают экономисты.
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