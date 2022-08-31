Фото: Kazpravda.kz
Общество
Каким будет сентябрь в Казахстане, рассказали синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на сентябрь, передает Kazpravda.kz.

По данным синоптиков, в первые дни сентября прогнозируются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах с порывистым ветром. Такое начало осени будет обусловлено выносом теплых воздушных масс из районов Средиземного моря и территории Ирана. В южной половине республики в дневные часы столбики термометров будут достигать отметки +35+40°С, в северной половине +28+35°С.

Но уже в середине первой декады, с вторжением холодного антициклона из районов Европейской территории России и перемещением высотной, ложбины прогнозируется неустойчивый характер погоды сначала в западных регионах, затем на северо-западе, севере, в центре республики, а к концу декады на востоке и юге страны пройдут дожди с грозами, градом, шквалистым ветром с порывами до 15-28 м/с.

Температура воздуха во второй половине первой декады месяца опустится на западе, севере, северо-западе, в центре и на востоке ночью до +3+12°С, днем до +10+20°С. В северных регионах в ночные часы на поверхности почвы не исключены заморозки до 2°С.

На юге, юго-востоке спад жары ожидается в конце первой и в начале второй декады сентября: ночью до +10+17°С, днем до +23+28°С.

Во второй и третьей декадах месяца основной фон температуры воздуха в северной половине Казахстана будет колебаться ночью от +5+13°С до +1+6°С, днем от +20+28°С до +10+15°С, в отдельные дни в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до 2°С.

В южных регионах понижение температурного фона ожидается во второй половине месяца ночью от +15+23°С до +3+10°С, в горных районах до заморозков 1°С, днем от +28+33°С до +18+23°С.

С понижением температурного фона прогнозируется неустойчивый характер погоды, что будет обусловлено обострением фронтальных разделов и резкой сменой погодных условий.

Консультативный прогноз погоды на месяц может корректироваться по мере изменения синоптической ситуации и будет уточняться декадными прогнозами, добавили в метеослужбе.

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