В какой системе координат должен двигаться новый Казахстан – этим вопросом задались в Сенате на первой встрече с представителями интеллигенции и экспертами в рамках новой диалоговой площадки «Ұлттық мүдде», где регулярно будут обсуждаться темы, касающиеся общественно-политической, социальной и культурной жизни страны.

Первой темой для встречи стало обсуждение Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», озвученное накануне.

Открывая работу диалоговой площадки, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил особую историческую роль интеллигенции в становлении независимости и укреплении государственности. Он подчеркнул, что реализация инициатив Главы государства, обозначенных в Послании, требует активной и совместной работы всего общества, в том числе интеллигенции. Все это имеет принципиальное значение для построения нового Казахстана.

– Президент страны инициировал масштабные политические изменения в нашей стране и придал процессу реформ значительный импульс. Политическая трансформация в первую очередь гарантирует соблюдение принципа справедливости. Там, где нет справедливости, теряется доверие граждан к своей стране и ее будущему. Это большая угроза для нашей государственности. Поэтому крайне важно добиться неукоснительного и всеобщего исполнения и верховенства закона. Пример тому показывает сам Глава государства, озвучив ряд ключевых инициатив в этой сфере, – сказал Маулен Ашимбаев.

В числе предложенных Главой государства реформ в этой сфере – переход от суперпрезидентской формы правления к пре­зидентской республике с сильным Парламентом, законодательное оформление обязанности Президента о прекращении членства в партии на период своих полномочий и другие. Маулен Ашимбаев также отметил, что объявленные изменения позволят усилить реальную политическую конкуренцию и гражданскую активность населения. В этой связи особая роль отводится и представителям интеллигенции, заключил спикер Сената.

– Основа Послания – это укреп­ление государственности и независимости. Январские события наглядно показали, что государственность не формируется сама по себе, за нее всегда нужно бороться, ее нужно беречь и развивать. В нашей истории интеллигенция всегда считала своим священным долгом защищать страну и ее государственность. Таким образом ее представители вносили значительный вклад в приближение независимости. В свете последних событий эта задача стала еще более актуальной. Поэтому работа интеллигенции, которая призывает граждан сплотиться вокруг идеи укреп­ления государственности, очень важна, – сказал спикер Сената.

О том, что нынешнее Послание Главы государства определяет долгосрочное развитие Казах­стана, заявил председатель правления АО «Egemen Qazaqstan» Дархан Кыдырали:

– Революция, силовой захват власти – это большое насилие над демократией, над правами человека в целом. Если бы переворот был осуществлен, то это стало бы серьезным ущербом для репутации нашей страны. Рассказывая о попытке захвата власти, Глава государства дал понять, насколько настойчиво он борется за демократические принципы, политические реформы, и мы это четко видим по Посланию. Послание определяет долгосрочное развитие Казахстана.

Он также обратил внимание на то, что сегодня СМИ, медиа и коммуникационные каналы становятся все более важными инструментами, и здесь журналистскому сообществу необходимо четко различать свободу и вседозволенность.

– Сегодня необходимость соот­ветствующих изменений в законодательстве не вызывает споров. Должна быть обеспечена свобода слова, свобода мысли. Мы это четко ощущаем. Уверен, что публикация острых, ак­туальных на сегодня материалов внесет большой вклад в реализацию реформ в нашей стране, – добавил Дархан Кыдырали.

Кроме того, он отметил, что в нашей стране представители интеллигенции всегда занимали особое место и новый Казахстан должен быть создан новой интеллигенцией.

Депутат Мажилиса Саясат Нурбек считает, что в свете поручений Главы государства на Парламент возлагается много задач. В этой связи он предложил сформировать Центр экспертных исследований при Парламенте.

– Основные направления ­Послания – это усиление роли Парламента и президентской модели правления. В связи с этим у меня есть несколько предложений. Во-первых, мы должны вернуть культуру парламентаризма. В настоящее время слабым местом Парламента является отсутствие экспертной, самос­тоятельной, независимой силы. Например, если мы посмотрим на Конгресс США, там есть сильный центр экспертных услуг. В 2014 году мы его изучили. Поэтому, я думаю, постепенно будет сформирован Центр экспертных исследований, – сказал Саясат Нурбек.

В качестве второго предложения депутат Мажилиса заявил о необходимости введения в Парламенте формата «эксперт­ных часов», как в России. Нужно привлекать сильных экспертов.

– Как заявил Президент в своем Послании, в модели «Новый Казахстан» на Парламент ложится большая нагрузка, и он должен быть к этому готов. И, конечно же, это не может не отразиться на регулировании внутренних ресурсов, – добавил Саясат Нурбек.

Также в ходе дискуссии свое мнение о Послании Главы государства и роли интеллигенции в построении модели «Нового Казахстана» высказали известные государственные и общественные деятели Жаксыбек Кулекеев, Дихан Камзабекулы, Айдос Сарым и другие.

Участники встречи договорились проводить такие встречи на постоянной основе для обсуждения актуальных проблем общест­ва. Озвученные в ходе беседы предложения будут направляться в Парламент, Правительство и Национальный курултай для рассмотрения и принятия мер.