Каким классом летают министры в командировки, рассказал глава Минфина

Заместитель Премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал, каким классом летают министры в командировки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Что касается перелетов, то здесь необходимо разделить их на несколько опций. Если перелеты, связанные с работой, непосредственно командировочным процессом, то по закону не всем госслужащим позволительны перелеты самолетами, только политическим. Но возмещается только эконом-класс», – пояснил Ерулан Жамаубаев

Министр уточнил: все, что касается частных поездок, к примеру на отдых, то никаких ограничений нет, можно воспользоваться любым видом транспорта, выбрать эконом или бизнес-класс.

«Что касается литерных самолетов, этим бортом позволено летать не всем. Там тоже определенные условия прописаны. Сейчас точные опции не могу сказать, это опять-таки в связи с необходимостью служебных поездок, и то с разрешения Премьер-министра, руководства страны», – добавил министр.

Жамаубаев отметил, что сам в командировки летает нечасто. Но по поручению Президента каждый министр теперь должен выезжать в регионы, встречаться с населением.

«Мы пользуемся в основном эконом-классом. Но у меня поездки нечасто бывают. В начале года летал эконом-классом в Туркестанскую и Алматинскую области. Сейчас сумму не помню, у нас бюджет формируется в соответствии с законодательством», – заключил глава Минфина.