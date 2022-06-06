Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана

Очень важный день

Казахстанцы сделали свой выбор. Каким увидели мы референдум на участках столицы и не только главного города страны? Многолюдным, активным, полным надежд…

Совершенно летние

Голосовать «за» или «против» поправок в Основной закон страны каждый взрослый человек, достигший 18-летия, решает сам на основании личных убеждений. Чтобы воспользоваться своим конституционным правом и выразить свое согласие⁄несогласие с предложенными поправками, достаточно было прийти на учас­ток, к которому он прикреплен, и заполнить бюллетень.

К слову, за неделю или даже больше до референдума приходили СМС-оповещения с активными ссылками на сайт, где можно было проверить, узнать свой участок. Так что не знать, куда идти голосовать, было поч­ти нереально.

Участок № 114 расположился в средней школе № 71. Начал свою работу он, как и положено по регламенту, в 7.00. И уже в 7.02 пришел первый голосую­щий.

– На данный момент инцидентов, нарушений нет. Активность граждан хорошая, приходят семья­ми, парами, с раннего утра были те, кто спешит на работу, на смену. Позже подтянулась молодежь, – рассказывает комиссии Шынар Аубакирова.

Высокий юноша с рюкзаком за плечами (да, очень удобный предмет гардероба) опустил аккуратно сложенный бюллетень в урну. Алибек Амангельды – студент 2-го курса медицинского университета «Астана», будущий врач. А пока он трудится санитаром в многопрофильной городской больнице № 1, набирается опыта. В день референдума он дежурит на смене, но до работы зашел и проголосовал.

– Я верю, что в нашей стране будут хорошие перемены, очень хочу увидеть все это, принимать участие, потому что это наша страна и наша жизнь, – говорит молодой человек.

Семья Рахимжановых прибыла почти в полном составе: папа Дулат, мама Балнур и маленький Айсултан. Их быстро нашли по списку, выдали бюллетень. Отдав свои голоса за перемены, семья дружно пошла дальше по своим делам.

– А у меня еще есть сестра Салтанат! – крикнул нам вдогонку малыш Айсултан.

На участке № 115, что был дис­лоцирован в театре «Астана Опера», желающие проголосовать собрались задолго до открытия участка.

– Уже в 6.30 у дверей стояло по меньшей мере два десятка человек. Но по закону мы не можем открыть раньше 7.00 утра, поэтому попросили всех подож­дать, – рассказала заместитель председателя комиссии Ляззат Таукенова.

На выходе из участков можно было встретить молодых людей с блокнотами и ручками, с бейджиками, на которых написаны их имена и названия организаций, которые они представляют. Это участники экзитпола, а проще говоря, используемая в мировой практике процедура социо­логического опроса, который проводят соцслужбы, опрашивая людей сразу после голосования.

Адильбек Асан – один из тех, кто проводил в день референдума такой опрос. На свой пост – у входа в театр «Астана Опера» – он заступил с раннего утра. Юноша учится в одном из вузов столицы, активно участвует в общественной работе института «Қоғамдық пікір», но опыт экзитпола у него впервые.

– Согласно инструкции я задаю несколько вопросов, так, например, спрашиваю про национальность, пол, возраст и проголосовали они «за» или «против» поправок в Конституцию, – делится Адильбек.

Постояв рядом с ним некоторое время, я поняла, что не такое уж это и простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Люди реагируют на вопросы по-разному: кто-то дружелюбно делится, другому не нравится, что его вообще беспокоят, третий, прищурив глаза, ищет подвох и задает встречные вопросы.

По зову сердца

...В селе Кулан Жамбылской области есть школа-лицей № 1, где расположился участок № 342. Как и другие тысячи участков по стране, он сегодня начал работу ранним утром. И в числе первых сюда прибыл заслуженный житель района имени Турара Рыскулова Москау Нокрабеков. Журналист, активный общественный деятель, заслуженный краевед и автор десятков книг, сегодня инвалид первой группы по зрению. Но это не помешало ему приехать на участок, чтобы проголосовать.

– Это мой долг, я считаю, как и каждого казахстанца. Я мог воспользоваться правом и попросить выездную урну, но захотел лично присутствовать, ощутить атмосферу праздника. Ведь всенародный референдум, первый после стольких лет, – это праздник для всех нас, – сказал аксакал, который также сегодня начал день с того, что с 6 утра позвонил всем своим детям, внукам и дал задание обязательно принять участие в референдуме.

Высокую активность и граж­данскую сознательность можно было увидеть и до самого «дня икс». В соцсетях, личных разговорах многие, даже далекие преж­де от политических реформ в стране люди, интересовались, читали, задавали вопросы, а видео с разъяснениями по поводу поправок набирали большие просмотры.

Семья Каппасовых живет в Карагандинской области, накануне референдума они поехали всей семьей в Кокшетау, на торжество к родственникам. И предусмот­рительно приняли все меры для того, чтобы не пропустить столь важный день и принять участие в голосовании.

– Мы взяли открепительные в своем поселке, я специально сходила на участок, сообщила, что мы выезжаем и попросила дать необходимые документы, – рассказывает Сауле Каппасова.

И вчера, 5 июня, они с супругом Аманом проголосовали на одном из участков в Кокшетау.

Перемены всегда начинаются с первого шага и не бывают мгновенными. Нам всем выпала почетная и ответственная миссия – сделать выбор, от которого зависит многое в судьбе нашей родины. И большинство казахстанцев это понимают, поэтому активно участвовали в референдуме, первом в нашей стране за последние 20 с лишним лет.