Какими болезнями грозит подержанная мебель, рассказала врач

Использование бывшей в употреблении мягкой мебели может привести к аллергии, конъюнктивиту и бронхиальной астме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Внутри обивки и в корпусе подержанной мебели могут оказаться клещи и клопы, отметила врач-терапевт «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева.

«Чаще всего в мебели заводятся клещи-сапрофиты, которые питаются частичками кожи. Они не кусаются, но их отходы жизнедеятельности состоят из гуанина — сильнейшего аллергена, который может провоцировать аллергический насморк, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. А укусы клопов в некоторых случаях могут привести к кожной сыпи и аллергии», - рассказала она.

При этом, по ее словам, очень сложно определить визуально, будут ли насекомые в покупаемом с рук диване или кресле. Опрятный вид продавца и его жилья ни о чем не говорит, ведь насекомые могут перебегать из соседних квартир, а выводятся они не одним циклом обработки сильнодействующими химикатами.