Какими будут избирательные бюллетени на предстоящих выборах

5 бюллетеней для голосования разных цветов будет на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Центральная избирательная комиссия устанавливает форму и текст бюллетеня для голосования по выборам депутатов Мажилиса по партийным спискам, форму бюллетеня по выборам депутатов Мажилиса и маслихатов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, а также порядок их изготовления, степени защищенности, количество избирательных бюллетеней, обеспечивает изготовление бюллетеней.

«С учетом особенностей совмещенной кампании по выборам депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, а также высокой конкурентности по отдельным избирательным округам, предлагается принять отдельные решения ЦИК по разным видам избирательных бюллетеней в данную кампанию», – сообщила член ЦИК Сабила Мустафина на заседании ведомства.

По ее информации, по выборам депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам, предлагается установить 12 млн 152 тысячи 876 штук избирательных бюллетеней, включая резерв в 1% от общего числа избирателей.

«Установить следующие требования к бланкам избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам. Бланк бюллетеня – двухсторонний: первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня; вторая сторона – наименования политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка против всех и порядок проставления отметки в бюллетени. Цвет – голубой. Формат – А5 размером 148 на 210 мм», – детализировала спикер.

Для голосования по выборам мажилисменов по одномандатным территориальным избирательным округам также предлагается установить 12 млн 152 тысячи 876 штук избирательных бюллетеней, включая резерв в 1% от общего числа избирателей.

«Бланк бюллетеня – двухсторонний: первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня; вторая сторона – ФИО, если оно указано в документе, удостоверяющем личность кандидата, в алфавитном порядке государственного языка, строка против всех и порядок проставления отметки в бюллетени. Цвет – зеленый. В связи с высокой конкурентностью кандидатов в ряде избирательных округов предлагается установить вариативный размер бюллетеня, то есть до 16 кандидатов формат А5 размером 148 на 210 мм, больше 16 кандидатов – выкраиваемый формат 148 на 500 мм», – рассказала Мустафина.

Для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по партийным спискам, предлагается установить следующие требования. Бланк бюллетеня – двухсторонний: первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня; вторая сторона – наименования политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка против всех и порядок проставления отметки в бюллетени. Цвет – пурпурный. Формат – А5 размером 148 на 210 мм.

Между тем для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, а также маслихатов городов областного значения и районов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, предлагается внедрить 2 вида бюллетеней: оранжевый – по выборам по выборам маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, серый – по выборам маслихатов городов областного значения и районов.

Бланк бюллетеня – двухсторонний: первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня; вторая сторона – ФИО, если оно указано в документе, удостоверяющем личность кандидата, в алфавитном порядке государственного языка, строка против всех и порядок проставления отметки в бюллетени.

Формат аналогично как по кандидатам в депутаты Мажилиса, избираемых по одномандатным избирательным округам, резюмировала член ЦИК РК.

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в Казахстане пройдут 19 марта 2023 года. На них смогут проголосовать более 12 млн казахстанцев.