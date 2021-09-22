Какими будут минимальная зарплата и пенсии в Казахстане с 2022 года

Экономика
Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект закона "О республиканском бюджете на 2022–2024 годы, сообщает Kazpravda.kz.

 Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.

Так,  планируется установить с 1 января 2022 года:

- минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;

- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;

- минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;

- месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 063 тенге;

- величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге. 

