Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году

Министерство финансов РК разработало и опубликовало проект закона "О республиканском бюджете на 2023–2025 годы", сообщает Kazpravda.kz.

Так, документом предусмотрено установить с 1 января 2023 года:

- минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;

- месячный расчетный показатель (МРП) – 3 450 тенге (для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей);

- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге;

- минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;

- величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.

Законопроект опубликован на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения сроком до 8 сентября.