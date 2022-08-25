Экономика
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Министерство финансов РК разработало и опубликовало проект закона "О республиканском бюджете на 2023–2025 годы", сообщает Kazpravda.kz.
Так, документом предусмотрено установить с 1 января 2023 года:
- минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;
- месячный расчетный показатель (МРП) – 3 450 тенге (для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей);
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге;
- минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
- величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
Законопроект опубликован на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения сроком до 8 сентября.