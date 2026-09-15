Какими нас увидит искусственный интеллект?
Бахытжан Бухарбай, политолог
Мы любим бравировать тем, что Казахстан занимает девятое место в мире по площади. И основания для гордости, безусловно, есть. Почти три миллиона квадратных километров от Каспия до Алтая, огромное пространство, которое исторически было не просто географией, а одним из главных условий нашего существования. Земля вообще занимает особое место в нашем представлении о собственной стране, поэтому девятое место давно превратилось из сухой географической характеристики почти в элемент национального самосознания.