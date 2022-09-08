Какое имущество будет облагаться налогом на роскошь в Казахстане

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров прокомментировал вопрос о том, на какое имущество будет распространяться налог на роскошь, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Налог на роскошь будет распространяться на объекты недвижимости, транспорт и другие объекты роскоши, которые имеют высокую стоимость и где-то даже инвестиционную стоимость», – пояснил Алибек Куантыров.

По его словам, будет происходить градация в зависимости от стоимости имущества.

«Для наглядности это яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты. Вот на это имущество и будет распространяться налог на роскошь», – резюмировал министр нацэкономики.