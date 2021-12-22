Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге по вакцинации от COVID-19

Коронавирус
1551
На заседании Правительства, прошедшем под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина, и.о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

По словам главы Минздрава, всего в мире зарегистрировано более 275 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 500 тыс. случаев. Умерло более 5,3 млн человек.

По данным Европейского региона ВОЗ, за последние две недели из 54 стран в 15 странах отмечается рост заболеваемости. За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался в Дании, где заболеваемость выросла более чем на 70%, в Италии и Швеции – на 50%, во Франции и Великобритании – на 40%, в Норвегии и Португалии – более 30%.

«В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 31%. В мировом рейтинге по охвату вакцинацией против коронавирусной инфекции двумя дозами Казахстан занимает 103 место из 208 стран, в том числе среди стран СНГ Казахстан находится на втором месте с охватом вакцинацией 44,5% от численности населения», — сказал Ж. Буркитбаев.

В республике зарегистрировано 984 тыс. случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 83 тыс. случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровело более 96% больных. Продолжают лечение 18 852 больных.

В целом в Казахстане за последние четыре месяца заболеваемость снизилась в 16 раз. Репродуктивное число составляет 0,90 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза. Занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 19%, число лиц, продолжающих лечение, за последние три месяца снизилось в 4,5 раза.

Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито более 8,9 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил около 80%. Вторым компонентом привито более 8,4 млн человек с охватом около 75% от подлежащего взрослого населения.

«Вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 235 117 человек, в том числе 187 315 подростков и 47 786 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 66 017 человек. Ревакцинацию получили 303 тысячи граждан РК», — сообщил министр здравоохранения.

Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре месяце в среднем 560 случаев в сутки.

«В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, ситуация находится на контроле министерства», — отметил Жандос Буркитбаев.

Популярное

Все
Нацбанк продолжит реализацию программы ипотечного жилищного кредитования «7–20–25»
В пригороде Алматы приостановлено строительство многоквартирных домов, вызвавшее большое недовольство местных жителей
Почти четыре месяца прошло после лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Все ли проблемы решены?
Сразу на четверть подорожают с января 2023 года поездки в общественном транспорте Костаная
Ее картины не похожи ни на какие другие. Каждая работа – это манифест женских судеб, сотни глаз, глядящих сквозь века на мир. Гульмарал Таттибаева – художник, оживляющий историю
Особое мнение Сейтказы Матаева
Наш выбор
Свыше 500 «мертвых душ» выявлено в рамках программы подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций в Алматинской области
Акимат Шымкента признал долги перед поставщиками услуг по программе ArtSport и рассчитывается с предпринимателями
Возить нельзя отменить
Вся королевская рать!
Колосок из прошлого века
Фермерский «форвард» против ценового роста
Запретов нет, но...
«Хвосты» убрать, очистку завершить!
Главное – благополучие и комфорт
Пусть будет вечным стрелок ход
Герои в строю
Дух победителей
Последняя неделька
Коммунальная ломка
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Определены штрафы и тюремные сроки для врачей за вред здоровью и смерть пациента
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Казахстан готов выступить воротами для инвесторов в Центральную Азию – вице-премьер
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]