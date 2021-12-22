Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге по вакцинации от COVID-19

На заседании Правительства, прошедшем под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина, и.о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
По словам главы Минздрава, всего в мире зарегистрировано более 275 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 500 тыс. случаев. Умерло более 5,3 млн человек.
По данным Европейского региона ВОЗ, за последние две недели из 54 стран в 15 странах отмечается рост заболеваемости. За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался в Дании, где заболеваемость выросла более чем на 70%, в Италии и Швеции – на 50%, во Франции и Великобритании – на 40%, в Норвегии и Португалии – более 30%.
«В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 31%. В мировом рейтинге по охвату вакцинацией против коронавирусной инфекции двумя дозами Казахстан занимает 103 место из 208 стран, в том числе среди стран СНГ Казахстан находится на втором месте с охватом вакцинацией 44,5% от численности населения», — сказал Ж. Буркитбаев.
В республике зарегистрировано 984 тыс. случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 83 тыс. случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровело более 96% больных. Продолжают лечение 18 852 больных.
В целом в Казахстане за последние четыре месяца заболеваемость снизилась в 16 раз. Репродуктивное число составляет 0,90 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза. Занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 19%, число лиц, продолжающих лечение, за последние три месяца снизилось в 4,5 раза.
Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито более 8,9 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил около 80%. Вторым компонентом привито более 8,4 млн человек с охватом около 75% от подлежащего взрослого населения.
«Вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 235 117 человек, в том числе 187 315 подростков и 47 786 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 66 017 человек. Ревакцинацию получили 303 тысячи граждан РК», — сообщил министр здравоохранения.
Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре месяце в среднем 560 случаев в сутки.
«В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, ситуация находится на контроле министерства», — отметил Жандос Буркитбаев.