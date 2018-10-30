Какое министерство подготовит наибольшее количество законопроектных работ на 2019 год, озвучил Бекетаев

Проект плана законопроектных работ Правительства РК на 2019 год предусматривает 29 законопроектов. Наибольшее количество приходится на Министерство энергетики РК. Об этом на заседании Правительства сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Проект плана предусматривает разработку 29 законопроектов. В первом полугодии 2019 года планируется внести в Парламент 16 законопроектов, а во втором – 13. Наибольшее количество законопроектов приходится на Министерство энергетики РК – 5. Министерству национальной экономики РК и Министерству финансов будут разработаны по три законопроекта. Министерствам внутренних дел, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и спорта, образования и науки, труда и социальной защиты населения разработают по два законопроекта", – сообщил Бекетаев.
Также Бекетаев отметил, что по одному законопроекту будут разработаны министерствами обороны, общественного развития, обороны и аэрокосмической промышленности, по инвестициям и развитию, а также Генеральной прокуратурой и АДГСПК РК.
"Если говорить о содержании, то в предстоящем году предполагается разработка новых проектов кодекса о здоровье народа и системы здравоохранения, экологического кодекса, а также проектов законов о статусе педагога и государственной фельдъегерской связи", – сказал он.
В заключение министр добавил, что по итогам правового мониторинга планируется разработка еще ряда законопроектов.
В свою очередь Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил до 1 ноября 2018 года подготовить проект на имя Главы государства для согласования плана.