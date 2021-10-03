За годы независимости отечественное машиностроение достигло больших успехов, сообщает Kazpravda.kz
.Мощный импульс
Уровень развития машиностроения – один из основных показателей перехода страны от сырьевой направленности экономики к инновационной.
Распад СССР негативно повлиял на экономическую ситуацию в республике, обернувшись дестабилизацией технологических, предпринимательских, производственных связей. Основные поставщики металла и комплектующих частей оказались в России, Беларуси, Украине. Сказались и полное отсутствие спроса на продукцию, резкое падение ее сбыта.
В 1999 году в общем объеме производства машиностроение и металлообработка составляли 1,5% в структуре промышленности страны. Предприятия занимались в основном единичным и мелкосерийным производством.
Следующей по значимости проблемой стало отсутствие мощностей в ключевом для всего машиностроения сегменте – станкостроении. Казахстану пришлось практически из руин восстанавливать отрасль.
За 30 лет благодаря вводу новых мощностей, мерам государственной поддержки и стимулирования спроса, а также расширению рынков сбыта сформировались такие направления машиностроения, как автомобилестроение, кластеры по производству железнодорожной и сельскохозяйственной техники, нефтегазовое и горнорудное машиностроение...
За 1991–2020 годы, по данным МИИР РК, доля машиностроения в обрабатывающей промышленности увеличилась незначительно – с 11,7% до 14%, однако, как поясняют в ведомстве, это связано с увеличением долей других отраслей и ростом промышленности в целом.
Начиная с 2005 года отечественные машино- и приборостроители стабильно наращивают выпуск продукции. В числе перспективных экспортных товаров эксперты называют трансформаторы, аккумуляторы, кабели, конденсаторы, подшипники, теплообменные устройства, запорную арматуру, железнодорожные локомотивы. Их главное преимущество заключается в высоком уровне локализации, которая для отдельных категорий доходит до 80–90%.
Объем производства в период с 1991 по 2020 год вырос существенно: с 16,8 млн до 1 823 927 млн тенге. Объем экспортируемой продукции с 2004 по 2020 год увеличился в 4,4 раза: с 299 млн долларов до 1 309 млн. Основными экспортными рынками в настоящее время являются сопредельные и состоящие в ЕАЭС государства: Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения.
За годы независимости значительно вырос объем ежегодно привлекаемых инвестиций. Согласно данным Бюро национальной статистики РК, в 2003-м было привлечено 12 млрд тенге инвестиций с постоянно растущей динамикой в последующие годы. Старт в 2010 году Государственной программы индустриально-инновационного развития (ГП ФИИР) позволил значительно увеличить приток капиталов. Десять лет спустя их сумма достигла уже 63 млрд тенге.
Две пятилетки индустриализации (2010–2014 и 2015–2019 годы) придали развитию машиностроения дополнительный импульс. Машзаводы взяли курс на наращивание выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, технологическую модернизацию, стимулирование конкурентоспособности, повышение производительности труда, рост объемов экспорта обработанных товаров.Новый портрет отрасли
По словам главы управления машиностроения Комитета индустриального развития МИИР РК Асель Кодаровой, принятые государством меры кардинально изменили отрасль. За годы индустриализации (2010–2020 годы) было осуществлено 152 проекта на общую сумму около 473,7 млрд тенге, создано более 16,5тыс. постоянных рабочих мест.
Только в 2020 году реализовано 17 проектов на 83,8 млрд тенге, создано свыше 2,2 тыс. постоянных рабочих мест. Всего же за 30 лет Независимости в секторе машиностроения запущено более 1 000 предприятий.
К примеру, в Карагандинской области инвесторами из Германии было создано СП «Бемер Арматурен Казахстан» по выпуску шаровой запорной арматуры. Качество и надежность производимой им продукции соответствует международным стандартам.
Твердо стоит на ногах электротехническая компания Alageum Electric, включающая в себя более 30 крупных предприятий и заводов, действующих в сфере электроэнергетики, электромашиностроения и строительства. С запуском 5-го трансформаторного завода Alageum Electric в Петропавловске будет обеспечен выпуск еще 13 тыс. трансформаторов в год, что позволит закрыть всю линейку внутренней потребности страны по данному виду продукции.
В 2019 году на предприятии Cool infinity начали выпускать рефрижераторные вагоны, аналогов которым нет во всем СНГ. Единственное предприятие в Казахстане по производству вентиляционного оборудования и климатической техники – ТОО «Алматинский вентиляторный завод», созданное в 2008 году, благодаря качеству своей продукции вышло на российский рынок, открыло предприятие в Казани, стало партнером LG.
АО «Казэнергокабель» было создано в соответствии с Указом Президента РК. В 1994 году заводчане наладили выпуск неизолированных проводников, а спустя пять лет – кабельно-проводниковой продукции различного ассортимента. На сегодняшний день с конвейеров завода выходит свыше 17 тыс. наименований и маркоразмеров. Доля казахстанского содержания в продукции достигает 70–100%.
АО «Агромашхолдинг», восстановив производственный комплекс, в 2006 году перешло к производству сельскохозяйственной техники. По данным компании, в первом полугодии 2021-го заводчане собрали 466 тракторов, комбайнов и сеялок.
В январе 2013 года запущен Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры – крупный изготовитель трубопроводной арматуры и нефтепромыслового оборудования.
Как отмечают эксперты, продукция казахстанского машиностроения с каждым годом становится конкурентоспособнее не только на казахстанском рынке, но и за его пределами. В итоге объем экспортируемой продукции в 2020 году достиг 1 млрд 309 млн долларов. Рост обеспечен за счет увеличения поставок за рубеж шариковых подшипников, аккумуляторов, трансформаторов мощностью не более 1 кВА и не более 650 кВА, вентиляторов, локомотивов, транспортных средств, железнодорожных ходовых колес и центробежных насосов. Эти товары востребованы в странах СНГ, а также «дальнего зарубежья» – Великобритании, Германии, Испании, Канаде, ОАЭ, Иране.Поддержка развиваться позволяет
Третий этап индустриализации нацелен на «точечное» развитие экспортоориентированных проектов. В ближайшие пять лет государственное внимание и меры господдержки будут ориентированы на насыщение внутреннего рынка качественной продукцией.
В фокусе – поддержка выпуска продукции с глубоким уровнем обработки и высоким уровнем добавленной стоимости.
В Костанайской области запускается проект по созданию крупного машиностроительного кластера, где будут производить компоненты для производства сельхозтехники и автомобилей – почти тысяча наименований деталей и узлов. Здесь же, в промышленной зоне Костаная, строится литейное производство комплектующих к двигателям КамАЗ.
В текущем году начинается сооружение нескольких заводов: по производству башенных кранов и лифтов (ТОО «Kaspy Service»), ветрогенераторов (ТОО «United Energy Qazaqstan»), автобусов и спецтехники (ТОО «Qaztehna»), солнечных панелей (ТОО «Green Spark Limited»), мобильных буровых установок (ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования»), приборостроительного (ТОО «Корпорация Сайман»).
«Проммашкомплект» планирует увеличить мощности комплекса по изготовлению колес для железной дороги до 300 тыс. колес в год. HYUNDAI TRANS AUTO расширяет завод, чтобы довести его мощность до 45 тыс. автомобилей в год. Компании «Евразкабель» и КМК Investment наращивают производства кабельно-проводной продукции (проектная мощность – 25 тыс. тонн медной катанки в год). И это только часть проектов, запланированных на 2021-й и последующие годы.
Особое внимание развитые рынки Европы, Японии, Канады, США уделяют производствам экологически чистой продукции и транспорта. Этот тренд актуален и для нашей страны.
В 2017 году в Казахстане началось изготовление электромобилей, когда Первый Президент Нурсултан Назарбаев в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поручил развивать их производство с экспортной ориентацией, предусмотрев создание необходимой инфраструктуры.
– На сегодняшний день Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК утверждена специальная «дорожная карта», в рамках которой прорабатывается вопрос субсидирования части стоимости электромобилей, возможности их передвижения по автобусным полосам, выделения парковочных мест, бесплатной парковки на платных стоянках и другие меры стимулирования.
Отечественный «СарыаркаАвтоПром» готов к запуску серийного производства электромобиля JAC iEV7s. ТОО «Qaztehna» выпускает электроавтобусы Yutong, а ТОО «Hyundai Trans Auto» – электробусы Golden Dragon, – сообщила руководитель управления машиностроения Комитета индустриального развития МИИР РК Асель Кодарова.
Таким образом, в стране созданы все необходимые предпосылки для развития электромобилестроения. В целом согласно индикаторам третьей пятилетки индустриализации к 2025 году в машиностроении и обрабатывающей промышленности должны вырасти: экспортный объем почти вдвое, реальная производительность труда и инвестиции в основной капитал – в 1,6 раза.
Однако, как отмечают в отраслевом министерстве, качественному воплощению планов в отрасли препятствует нехватка квалифицированных специалистов.
PriceWaterhouseCoopers провела опрос руководителей 60 предприятий Казахстана. Более 90% из них указали на дефицит квалифицированных кадров как главную проблему возникающих производственных вопросов. Несмотря на наличие достаточно большого числа работающих специалистов, потребность в качественных кадрах связана прежде всего с развитием и модернизацией действующих предприятий, появлением новых производств и нового технологического уклада, демографическими изменениями.
Более того, возраст наиболее подготовленных сотрудников, работающих в отрасли составляет 40–65 лет, поэтому в «Дорожной карте развития машиностроения», которая действует до 2024 года, обеспечение квалифицированными кадрами обозначено в числе главных задач, решить которую Правительство намерено, совершенствуя систему дуального образования.
Адаптация образовательных стандартов под актуализируемые бизнесом отраслевые рамки квалификации и профессиональные стандарты должна добавить казахстанскому машиностроению компетенций и капитализировать их в новые достижения.