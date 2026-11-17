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Никто не застрахован от ситуаций, когда состояние здоровья может резко изменить привычный уклад жизни. Инвалидность уже не позволит работать как раньше, получать прежний доход, самостоятельно справляться с повседневными задачами. В таких обстоятельствах поддержка государства и предусмотренные законодательством страховые механизмы приобретают особое значение как для самого человека, так и для его семьи.

В Казахстане за годы независимости создана комплексная система поддерж­ки при наступлении инвалидности. В нее входят государственные пособия, социальное страхование и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, предусматривающее участие государства, работодателей, страховых организаций и самих граждан.

Первый уровень – государственные социальные пособия по инвалидности (ГСП). В течение жизни любой казахстанец может столкнуться со стойким нарушением здоровья, приводящим к ограничению жизнедеятельности. В зависимости от степени тяжести таких ограничений подразделениями медико-социальной экс­пертизы (МСЭ) устанавливается одна из трех групп инвалидности.

После этого гражданин получает право на назначение государственного социального пособия. Его размер фиксированный и зависит от установленной группы. Важно, что пособие назначается независимо от факта осуществления трудовой деятельности. То есть человек может продолжать работать, если поз­воляет состоя­ние здоровья, и одновременно получать предусмотренную

государством поддержку.

Дополнительные гарантии предусмотрены для работающих казахстанцев, участвующих в сис­теме обязательного социального страхования. При наступлении инвалидности они могут получать социальную выплату на случай утраты трудоспособнос­ти из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в дополнение к ГСП.

Право на такую выплату возникает со дня установления подраз­делениями МСЭ степени утраты общей трудоспособности от 30 до 100%. Ее размер рассчитывается индивидуально с учетом среднемесячного дохода, с которого уплачивались соцотчисления за последние 24 календарных месяца, степени утраты общей трудоспособности и продолжительности участия в системе обязательного социального страхования. При этом получение выплаты также не означает, что человек должен оставить работу.

– Выплата осуществляется в течение установленного срока утраты трудоспособности, но не дольше достижения пенсионного возраста. Ее размеры ежегодно повышаются по решению Правительства. С января 2026 года рост составил 10 процентов, – сообщил председатель правления АО «Государственный фонд социального страхования» Алмас Курманов.

Востребованность этого механизма подтверждают статистические данные. За девять месяцев 2026 года социальную выплату на случай утраты трудоспособности из ГФСС получили более 346,3 тыс. человек на общую сумму 114,3 млрд тенге.

Отдельный механизм поддерж­ки предус­мотрен для работников, получивших инвалидность вследствие несчастного случая на производстве или профессио­нального заболевания по вине работодателя. В таких случаях применяется обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей (ОСНС). В рамках этой системы работодатели обязаны заключать договоры страхования с компаниями по страхованию жизни (КСЖ). Это позволяет заранее предусмотреть источник возмещения вреда, если производственная травма приведет к утрате профессиональной трудоспособности.

Один из участников данной системы – АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» (ГАК), подведомственная Министерству труда и социальной защиты населения. По заключенным ею договорам ОСНС компания принимает на себя предусмотренные законодательством обязательства перед пострадавшими работниками, включая долгосрочные страховые выплаты.

– Производственная травма может изменить жизнь человека и его близких. Она может привести к утрате заработка, длительному лечению, необходимости реабилитации и дополнительным расходам семьи, – рассказывает председатель правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» Олжас Аш­кеев. – При этом порядок возмещения зависит от установленной степени утраты профессиональной трудоспособности.

К примеру, если она составляет от 5 до 29%, утраченный заработок возмещает работодатель. При степени от 30 до 100% соответствующие страховые выплаты осуществляет страховщик в установленном законодательством порядке.

Здесь важно различать два показателя: для назначения выплаты из ГФСС определяется утрата общей трудоспособнос­ти, а при возмещении вреда вследствие производственной травмы – профессиональной. Кроме того, при расчете страхового возмещения утраченного заработка из него вычитается соответствующая социальная выплата из ГФСС.

Однако последствия производственной травмы не ограничиваются только потерей заработка. Человеку чаще всего требуется длительное лечение, лекарства, протезирование или посторонний уход, что нередко становится дополнительной финансовой нагрузкой для семьи. Поэтому ОСНС предусматривает возможность возмещения допрасходов. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие понесенные затраты. Расходы на медицинскую помощь, предоставляе­мую в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, повторному возмещению не подлежат.

Также отдельно предусмотрено возмещение расходов на одно санаторно-курортное лечение после первичного установления степени утраты профессиональной трудоспособности в пределах 100 МРП.

Страховые механизмы направлены не только на помощь пострадавшим, но и на предупреждение производственного травматизма. С 2024 года законодательством предусмотрено возмещение работодателям документально подтверж­денных затрат на профилактические мероприятия: не более 6% страховой премии, рассчитанной на дату окончания договора. Отдельный механизм позволяет возмещать расходы на реабилитационные мероприятия, также не более 6% страховой премии. Эти средства предоставляются в установленном порядке в возмещение фактически понесенных расходов.

За назначением социальной вып­латы из ГФСС можно обратиться в ЦОН, под­разделение медико-социальной экспертизы или на портал eGov.kz. Также предус­мотрено проактивное оформление через SMS. Гражданину направляется сообщение, после чего при подтверждении согласия услуга предоставляется без необходимости самостоятельно подавать заявление.

Если инвалидность или утрата трудоспособности наступила вследствие производственной травмы, работнику необходимо уточнить у работодателя, в какой компании застрахованы сотрудники. Вопросы страховых выплат и возмещения дополнительных расходов рассматриваются по договору ОСНС. По договорам, заключенным с ГАК, разъяснения можно получить в региональных подразделениях компании и на сайте gak.kz. По вопросам социальных выплат из ГФСС – в филиалах фонда и на сайте gfss.kz.

Многоуровневая система социальной защиты объединяет государственные гарантии, социальное страхование и ответственность работодателя за причиненный на работе вред. Каждый из этих механизмов важен, поскольку помогает человеку справиться с разными последствиями утраты трудоспособности: от снижения дохода до необходимости длительного лечения и реабилитации.