Каковы промежуточные результаты налоговой амнистии

Директор департамента аудита Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций назвал промежуточные результаты налоговой амнистии, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"У нас с февраля месяца этого года проводится налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса. По предварительным данным, подпадало под налоговую амнистию 90 тысяч налогоплательщиков. Сумма недоимки – 210 миллиардов тенге. На сегодняшний день результаты такие: 40 212 налогоплательщиков уже воспользовались данной амнистией, это 44,6 процента. Ими же недоимка была погашена на 7,7 миллиарда тенге. По данным налогоплательщикам списана пени 2,3 миллиарда тенге, и 200 миллионов тенге списано штрафа", – сказал Дуйсембиев.
В свою очередь заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жайдар Инкербаев добавил, что в целом данной амнистией по физическим лицам не налагаются штрафные санкции по налоговым платежам.
"Основной удельный вес приходится на налог на транспорт, на землю и имущество. Штрафных санкций не налагается по физическим лицам, поэтому в основном охватывает только пеню", – заключил Инкербаев.