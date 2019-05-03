Какой бизнес будет наиболее востребованным в РК, рассказали в НПП "Атамекен"

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Сфера услуг будет наиболее актуальным и востребованным бизнесом в Казахстане. Об этом на презентации Совета молодых предпринимателей "Жас Канат" в Астана Hub сообщил заместитель директора массового предпринимательства микрофинансирования НПП "Атамекен" Асет Садвакасов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы только начинаем обучать, и отдельной и перенасыщенной категории пока нет. В целом, видя динамику и анализируя с западными странами, Россией – мы видим, что будет больше услуги, потому что это менее затратные проекты. Их можно назвать менее капиталозатратными проектами, которые легче реализовать", – сказал Садвакасов.
В качестве примера он привел парикмахерские и прочие виды услуг.
"Это - проекты, которые не требуют больших вложений. Нужно всего лишь арендовать помещение, взять небольшое оборудование. Как раз на эти цели направлена наша деятельность", – заключил спикер.
Стоит отметить, что НПП "Атамекен" подписала меморандум с Советом молодых предпринимателей "Жас Канат".
Ранее сообщалось, что 20 тысяч молодых людей категории NEET из Нур-Султана, Алматы и Шымкента будут обучены предпринимательству
в 2019 году.