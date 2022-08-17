Какой будет погода 18-20 августа в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 18-20 августа, сообщает Kazpravda.kz.

В ближайшие дни на западные, северные, восточные регионы страны окажут влияние атмосферные фронты, с которыми пройдут дожди: 19-20 августа на востоке области сильные дожди, возможно с выпадением града. А на остальной части республики характер метеоусловий не изменится – на фоне высокого атмосферного давления сохранится погода без осадков. В северной половине Казахстана ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2°С.

Понижение температуры воздуха на западе ночью от +18+26 до +12+23°С, днем от +30+38 до +27+35°С, на юге ночью от +13+20, до 10+17°С, днем от +28+33, до +22+28 °С, на юго-востоке страны от +12+18, до 8+15 °С, днем от +25+30, до +18+23°С, на севере, северо-западе, востоке, в центре республики основной фон ночью +2+10°С, днем +13+18, на юге +23°С.