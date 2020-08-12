Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня
Жанат Тукпиев
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на 13-15 августа, передает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, в течение предстоящих трех дней южный циклон будет смещаться на северо-восточные регионы Казахстана и сохранит неустойчивую погоду.
"На большей части республики сохранятся дожди с грозами, на западе, северо-западе, северо-востоке и востоке местами сильные. С прохождением атмосферных фронтов, местами ожидаются шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на северо-западе и севере – туман", – говорится в информации.
Лишь на юге страны сохранится погода без осадков, добавили синоптики.