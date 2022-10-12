Какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 13-15 октября, сообщает Kazpravda.kz.

Жители восточной половины Казахстана все еще могут наслаждаться теплой, хорошей погодой, где все еще господствует европейский антициклон.

А на запад и северо-запад страны продолжит смещаться циклон из районов Черного моря, с которым ожидается пасмурная, дождливая погода и постепенное понижение температуры.

На севере, в центре и на востоке республики столбики термометров в дневные часы ожидаются в пределах 15-20 тепла, на юге 20-25 тепла, а на западе, северо-западе севере страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до 6-15 тепла.