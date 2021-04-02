Какой будет погода в Казахстане в выходные дни

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды в Казахстане на 3-5 апреля, сообщает Kazpravda.kz
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"В начале периода на восточной половине Казахстана в связи с уходящим антициклоном сохранится погода преимущественно без осадков. На западные регионы начнут оказывать влияние два циклона – с севера и юга, которые в дальнейшем, объединившись, будут определять погоду на большей части страны. С ними пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке преимущественно в виде дождя, местами сильные осадки", – говорится в сообщении.
По данным синоптиков, местами по стране ожидаются туман и гололед, на юге и юго-востоке – гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.