Фото: Kazpravda.kz
Общество

Какой будет погода в ноябре для казахстанцев

Специалисты АО "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ноябрь, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ноябре температура воздуха на всей территории страны прогнозируется в пределах климатической нормы, распределение осадков ожидается следующим образом: в западной половине Казахстана меньше нормы, в восточной - около нормы.

В начале ноября, нырнувший со Скандинавии вглубь Европейской территории России (ЕТР) циклон, c большой скоростью будет смещаться на территорию Казахстана, обуславливая неустойчивый характер погоды в большинстве регионах.

Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге республики еще пройдут преимущественно дожди.

Наиболее сильные осадки, связанные с атмосферными фронтами, пройдут на северо-западе, севере и в центре страны. Будет усиливаться ветер до 15-28 м/с, в отдельных районах наблюдаться гололедные явления.

Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит ночью -5+5°С, днём +1+9°С, на юге и юго-востоке страны теплее - днём +10+18°С.

С середины первой декады активный циклон покинет территорию Казахстана, смещаясь в восточном направлении, вслед этому циклону из районов Чёрного моря распространится антициклон, обусловив прекращение осадков в начале в западных регионах, в конце декады осадки прекратятся и на остальной территории республики.

Ожидается постепенное понижение температуры воздуха:

- в северной половине ночью до -3-13°С, днём до -5+2°С,

- в южной половине ночью до -5+2°С, днём до 0,+8°С.

Во второй и в третьей декадах месяца на территории Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы из районов Северных морей, Западной и Восточной Сибири, прогнозируется неустойчивая погода.

Столбики термометров опустятся:

- в западных, в северных, центральных и восточных регионах ночью до -17-25°С, днём до -5-12°С;

- на юге, юго-востоке республики ночью до -10-17°С, днём до -3-10°С.

Однако не исключены теплые дни, когда на территорию Казахстана будут поступать воздушные массы из районов Атлантики и территории Ирана, отметили синоптики.

Популярное

Все
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Питание в школах подорожало. Родители жалуются, а предприниматели оправдываются
Увеличивая число детей, охваченных программой ArtSport, никто не думал о том, что денег на всех не хватит
Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях
Журналист за колючей проволокой
Дома, занесенные почти по крышу песком. Это реальность, которая нас ждет?
Шахтеры «АрселорМиттал Темиртау» недовольны тем, что в угольном департаменте компании медленно набирают в шахты специалистов
В честь лидера «Алаш»
Пал рекорд Формулы-1!
«Кайрат» проходит дальше
Возвращение, которого ждали
В режиме открытого доступа
Философский взгляд на мир
Сблизит нас «зеленый» водород
Хранители истории спустились в метро
Двери театра вновь открыты!
Когда юниорки быстрее
«Добро» для удобрений
Масштабная штабная работа
Чемпионы из Рио-де-Жанейро
Иманбек Зейкенов женился
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Первый шаг – он трудный самый
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Казахстан празднует День Республики
Курсы валют на 25 октября
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии поднятия флага. Видео
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Общество
Как вернуть пенсионные накопления из КСЖ в ЕНПФ
Общество
"Нет единого взгляда" – Аймагамбетов о распределении мест в…
Общество
Дома, занесенные почти по крышу песком. Это реальность, кот…
Общество
Питание в школах подорожало. Родители жалуются, а предприни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]