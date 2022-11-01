Какой будет погода в ноябре для казахстанцев

Специалисты АО "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ноябрь, сообщает Kazpravda.kz.



По данным метеослужбы, в ноябре температура воздуха на всей территории страны прогнозируется в пределах климатической нормы, распределение осадков ожидается следующим образом: в западной половине Казахстана меньше нормы, в восточной - около нормы.

В начале ноября, нырнувший со Скандинавии вглубь Европейской территории России (ЕТР) циклон, c большой скоростью будет смещаться на территорию Казахстана, обуславливая неустойчивый характер погоды в большинстве регионах.

Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге республики еще пройдут преимущественно дожди.

Наиболее сильные осадки, связанные с атмосферными фронтами, пройдут на северо-западе, севере и в центре страны. Будет усиливаться ветер до 15-28 м/с, в отдельных районах наблюдаться гололедные явления.

Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит ночью -5+5°С, днём +1+9°С, на юге и юго-востоке страны теплее - днём +10+18°С.

С середины первой декады активный циклон покинет территорию Казахстана, смещаясь в восточном направлении, вслед этому циклону из районов Чёрного моря распространится антициклон, обусловив прекращение осадков в начале в западных регионах, в конце декады осадки прекратятся и на остальной территории республики.

Ожидается постепенное понижение температуры воздуха:

- в северной половине ночью до -3-13°С, днём до -5+2°С,

- в южной половине ночью до -5+2°С, днём до 0,+8°С.

Во второй и в третьей декадах месяца на территории Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы из районов Северных морей, Западной и Восточной Сибири, прогнозируется неустойчивая погода.

Столбики термометров опустятся:

- в западных, в северных, центральных и восточных регионах ночью до -17-25°С, днём до -5-12°С;

- на юге, юго-востоке республики ночью до -10-17°С, днём до -3-10°С.

Однако не исключены теплые дни, когда на территорию Казахстана будут поступать воздушные массы из районов Атлантики и территории Ирана, отметили синоптики.