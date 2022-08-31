Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 1-3 сентября, сообщает Kazpravda.kz.

В ближайшие дни на северную половину республики будет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, с которым ожидаются дождь, гроза, усиление ветра, а в южной половине страны по-прежнему сохранится погода без осадков.

Понижение температуры воздуха ожидается на крайнем западе республики: днем от +33+38°С до +23+31°С, на северо-западе республики от +31+38°С до +25+35°С, на севере страны столбики термометров достигнут отметки +30+35°С, повышение температуры воздуха в центре и юго-востоке до +30+38°С, на востоке до +27+38°С, на юге до +35+40°С.