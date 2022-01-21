Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 22-24 января, передает Kazpravda.kz.
Под влиянием отрога западного антициклона на большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков, по Казахстану ожидается, туман, в южных регионах республики – гололед. Лишь на западе, юго-востоке, а также 24 января в центре и на востоке страны, под влиянием южного циклона, пройдут осадки, усилится ветер до 15-23 м/с.
Основной фон температуры воздуха на западе республики: ночью 3…18 мороза, днем 1…13 мороза, в Мангистауской области днем 2-7 тепла. На севере, северо-западе страны ночью 18…28 мороза, днем 10…20 мороза. В центре и на востоке республики ночью 8...26 мороза, днем 5…20 мороза. На юге и юго-востоке Казахстана ночью 2-20 мороза, днем 5 мороза - 5 тепла.