Какой будет погода в выходные в Казахстане
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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 21-23 января, сообщает Kazpravda.kz.
В западной и южной частях республики с отрогом северо-западного антициклона всё еще сохранится ясная погода без осадков.
А на севере, востоке и в центре страны на синоптическую ситуацию окажет влияние циклон из районов Баренцева моря, который принесет с собой снег и усиление ветра с низовой метелью. Резких перепадов температурного фона не ожидается.