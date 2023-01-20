Какой будет погода в выходные в Казахстане

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В западной и южной частях республики с отрогом северо-западного антициклона всё еще сохранится ясная погода без осадков.

А на севере, востоке и в центре страны на синоптическую ситуацию окажет влияние циклон из районов Баренцева моря, который принесет с собой снег и усиление ветра с низовой метелью. Резких перепадов температурного фона не ожидается.