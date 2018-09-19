Культура
Какой фильм любит Божко или спор о морали и художественном замысле в Мажилисе
Лаура Тусупбекова
Любопытный диалог произошел на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения проекта закона "О кинематографии". Согласно проекту закона, фильмам, имеющим идеологическую значимость, будет присваиваться статус национального кино. Однако, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что отсутствие идеологической значимости не означает отсутствие художественной ценности фильма, и привел в пример фильм "Ирония судьбы или с легким паром", передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Просто есть сегодня такое опасение: если остановиться на содержательной части, то по указанному критерию не всегда фильмы могут пройти национальную комиссию, чтобы получить статус. Но при этом они могут быть очень популярны у народа. То есть, идеологическая составляющая, на первый взгляд, там может отсутствовать, но они могут быть очень востребованными зрителями. Примеры есть в недавней нашей с вами советской действительности. К примеру, фильм "Ирония судьбы или с легким паром". Владимира Карповича (Божко – прим. автора) любимый фильм", - сказал спикер Мажилиса.

По его словам, комиссия нашла бы в этом фильме целый ряд нарушений этических и гражданских норм.

"Это употребление спиртных напитков в общественном месте, незаконное вторжение в чужую частную собственность и так далее", - перечислил спикер Мажилиса.

Министр культуры и спорта дополнил перечисление сюжетом, когда главный герой фильма влюбился в женщину, состоявшую в отношениях с другим героем фильма.

"И самое главное - увел чужую жену", - сказал министр.

Эта ремарка вызвала смех среди депутатов.

"По реакции некоторых людей, они не считают это нарушением", - прокомментировал поведение коллег Нурлан Нигматулин.

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