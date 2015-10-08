Какой педагог нужен стране Свежий выпуск 2217 Жанбол ЖИЛБАЕВ, президент Национальной академии образования им. И. Алтынсарина

«Мұғалім бол!» – пожалуй, одно из самых высоких благословений, которые взрослые давали детям в минуты радости за их благовидные поступки. Так было еще совсем недавно. Сегодня ситуация иная. Престиж педагогической профессии в нашем обществе пока не слишком высок. Причина здесь не только в низкой заработной плате учителя (устойчивое мнение большинства казахстанцев). Нельзя учительский труд соотносить только с финансовыми инвестициями. Сложность и специфика педагогической профессии заключаются прежде всего в системе личностных ценностей человека, выбирающего или уже выбравшего эту профессию. И ценности эти связаны с высокой духовностью, приверженностью социальным идеалам, устойчивостью профессиональных интересов, способностью человека к преодолению трудностей, твердостью характера. Без этого тяжелый труд учителя, ежедневный, кропотливый, теряет смысл и притягательность.

Именно эти позиции должны стать исходными при отборе абитуриентов на педагогические специальности. Это фундамент педагогического образования. Чему и как бы мы ни учили будущих педагогов, их профессиональная подготовка без такого фундамен­та будет малоуспешной.

Вопрос о творческих экзаменах для абитуриентов, поступающих в вузы на педагогические специальности, поднимался не раз, мы и сегодня в поиске оптимальных решений этой проблемы – одного из немаловажных аспектов подготовки будущих педагогов.

Другой момент – наличие педагогического образования у всех, кто непосредственно задействован в учебном процессе. Это понимают все. Однако в реальной ситуации к учебному процессу у нас допускаются и те, кто не имеет педагогической подготовки. Чаще всего это наблюдается в вузах, где немало преподавателей, которые весьма снисходительно относятся к профессии педагога. Будучи сильными специалистами в своей области, они уверены, что этого достаточно для организации учебного процесса.

Поясню: к примеру, доктор наук, профессор читает студентам, магистрантам или докторантам курсы, скажем, в области экономических (математических, химических и так далее) наук. Но педагогический процесс имеет свою специфику. Для его эффективности преподавателю необходимо знать также дидактические особенности читаемой дисциплины, специфику методов и средств разъяснения учебного материала, построения логики курса, немаловажное значение имеет подготовка в областях педагогической психологии, теории и технологий воспитания.

Педагог, независимо от того, преподает он в колледже, университете или в школе, должен владеть интегрированными знаниями как в специальной области (математика, география, история, философия), так и в педагогике. Однако в погоне за «остепененностью» профессорско-преподавательского состава вузы зачастую не принимают эти требования во внимание. Это равносильно тому, что в операционной палате «орудует» хирург, не имеющий специального медицинского образования.

По моему глубокому убеждению, в этом кроется основная причина системных проблем вузовского образования. Ясно, что высшим учебным заведениям нужны ученые. В современном мире в большей мере популярна именно университетская наука. Но это не означает, что академическая форма науки изжила себя. Необходим разумный симбиоз: студенты, магистранты, докторанты, обучаясь в вузах у ученых-педагогов, могут и должны при выполнении своих дипломных и диссертационных работ проходить исследовательскую практику в академиях, научно-исследовательских институтах, научных центрах и лабораториях. В этих научных организациях ученым не обязательно иметь педагогическое образование. По сути, это одно из проявлений дуального обучения, когда вузы, колледжи готовят специалистов по совместным программам на предприятиях или же привлекают для проведения практических работ мастеров производства. В связи с этим не помешает вспомнить опыт подготовки инженерно-педагогических кадров в прежней системе образования, адаптировать его к реалиям сегодняшнего дня.

Именно так устроена финская система образования, которая признана в мире одной из лучших. Учителя младших классов имеют степень магистра педагогики, учителя-предметники – магистра по преподаваемому предмету с обязательной педагогической подготовкой. Преподаватели профессиональных учебных заведений, помимо ученой степени, также должны иметь педагогическую подготовку. К примеру, чтобы стать преподавателем колледжа или вуза, претенденту, невзирая на его ученую степень, необходимо отработать не менее трех лет по своей специальности на производстве, затем в течение трех последующих лет получить высшее педагогическое образование.

Кстати, хочу заметить, что профессия педагога в Финляндии одна из самых востребованных. Порядка 85% выпускников школ предпочитают обучаться на педагогических специальностях. По признанию вице-министра образования и культуры Жаана Паложарви (Jaana Palojarvi), причину такого выбора подавляющее большинство выпускников финских школ объясняет тем, что профессию педагога они считают независимой. Это на самом деле так. Одна из значительных особенностей системы образования в Финляндии – принципы доверия и ответственности.

Министерство образования Финляндии пришло к выводу, что количество проверок не влияет на качество обучения, поэтому в школах от учителей не требуют никакой бумажной отчетности. Гарантия качества базируется не на контроле, а на общем руководстве. Поэтому внешний контроль у них сводится к постоянному, скрупулезному отслеживанию результатов обучения, и коррективы в практику образования вносятся на основе лишь такого мониторинга. При этом основная схема такова: государство ставит перед педагогической общественностью цели и задачи, четко прописывает ожидаемые от них результаты, а в выборе содержания, средств, форм и методов обучения предоставляет педагогу широкую свободу.

Кстати, подобный опыт мы наблюдали в 1990-х годах, когда казахстанским школам на выбор было предложено более 25 вариантов учебных планов. То есть школа вправе была выбирать свой путь развития. Именно такая идея лежит в основе опыта Назарбаев Интеллектуальных школ, педагогическая ценность которого не подлежит сомнению. В своем Послании «Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» Президент Нурсултан Назарбаев подчеркнул: «В среднем образовании надо подтягивать общеобразовательные школы к уровню преподавания в Назарбаев Интеллектуальных школах». На сегодня это серьезная и пока единственная системная альтернатива традиционному школьному образованию в Казахстане. Сегодня этот опыт широко обсуждается в академической и профессиональной среде и в своем продвижении в массовую школу находит все больше сторонников и сподвижников.

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина в рамках меморандума, заключенного с Назарбаев Интеллектуальными школами, начала работу по системному и последовательному обновлению содержания образования. С этой целью порядка 90% научных сотрудников академии прошли обучение на курсах Центра педагогического мастерства НИШ.

В структуре академии создан центр, который целенаправленно будет заниматься апробацией стандартов среднего образования в 30 пилотных школах. Трансляцию опыта НИШ академия осуществляет с учетом результатов многолетнего эксперимента по переходу на 12-летнюю модель обу­чения. В этом году он завершается. Его результаты во многом созвучны идеям Назарбаев Интеллектуальных школ, в частности, это раннее изучение английского языка, освоение информационно-коммуникационных технологий.

Есть определенные успехи по интеграции содержания школьного образования с вузовским. В экспериментальных выпускных классах апробирована кредитная технология обучения, в учебный план введены несколько предметов из вузовского цикла общеобразовательных дисциплин (ООД) в объеме 18 кредитов, которые выпускникам экспериментальных классов в случае их поступления в вузы будут зачтены на первом курсе.

Замечу, все нововведения имеют системный характер. Поэтому обновление содержания образования коснется всех его уровней, от дошкольного до постдипломного обучения. Будут меняться и системы оценивания учебных достижений обучающихся, и гарантии качества образования, и научно-методическое обеспечение образовательного процесса. Следовательно, нуждаются в обновлении также системы повышения квалификации педагогов и профессиональной подготовки будущих учителей.

Это работа уже начата, учителя в Казахстане сегодня повышают квалификацию по трехуровневой программе, разработанной АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», совершенствуются и по программам АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Но считаю, эти услуги должны быть расширены, чтобы у каждого педагога была возможность выбора индивидуальной траектории.

Сегодня разработаны проекты «Концепция непрерывного педагогического образования педагога новой формации Республики Казахстан» (разработчик – Казахский национальный педагогический университет им. Абая) и «Концепция непрерывного профессионального развития образования Республики Казахстан» (разработчик – Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»). Проанализировав эти проекты, академия предлагает разработать на их основе единую «Концепцию непрерывного педагогического образования в Республике Казахстан».

В этом плане у нашего коллектива имеется солидный опыт. В течение многих лет академия координировала разработку государственных общеобязательных стандартов образования. Работал Координационный совет, в состав которого входили представители учебно-методических советов базовых вузов, а также работодатели. Учитывая имеющийся задел, целесообразно будет вернуть академии эти функции.

Академическая свобода вузов, тенденция развития их автономии приведут к тому, что каждый казахстанский университет будет иметь индивидуальный, только ему присущий образ. В такой ситуации вузовского разнообразия будет строго необходима координация усилий по сохранению единого национального контента высшего и послевузовского образования. Именно Нацио­нальная академия образования им. И. Алтынсарина может обеспечить преемственность школьного и вузовского образования при разработке и экспертизе типовых программ по общеобязательным дисциплинам высшего и послевузовского образования, а также типовых учебных планов по педагогическим специальностям.

Уже сегодня мы заключили меморандумы со всеми педагогическими вузами и колледжами страны. В рамках соглашений мы проводим круг мероприятий по развитию педагогического образования и в дальнейшем планируем расширять наше сотрудничество.

Вся деятельность академии направлена на решение задач, поставленных перед системой образования страны. Это становится очевидным, если проанализировать научные исследования академии за последние три года, результаты которых уже находят свое применение в практике. В частности, в разработке концептуальных основ воспитания, концептуальных основ полиязычного образования, стратегических планов развития трехъязычного образования, формирования функциональной грамотности школьников, профессиональных стандартов в сфере высшего и послевузовского образования, дополнительного образования для взрослых. В этом году мы начали исследования проблем инклюзивного образования в рамках двух научных проектов.

Непрерывные инновационные процессы происходят во всех сферах общественной жизни. Инновации есть не что иное, как стремление к совершенству, а оно бесконечно. Именно устремленность к лучшему, готовность к инновациям, способность принимать профессиональные решения в постоянно меняющихся условиях должны стать стержневой идеей педагогического образования. Сегодня уже нельзя мириться с инертностью в педагогическом мышлении. Поэтому подготовка педагогов, совершенствование педагогического мастерства должны идти с опережением действительности.

Педагог, его социально и профессионально значимые качества есть залог будущего не только системы образования, но и страны. Об этом в свое время Уинстон Черчилль сказал: «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министрам остается только мечтать». Это изречение не потеряло актуальности и по сей день.



