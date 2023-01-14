Какой регион Казахстана лидирует по росту цен на социально значимые продукты

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Актау оказался первым в стране по стоимости социально значимых продуктов питания, передает Кazpravda.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Бюро национальной статистики АСПиР РК провело исследование: в каком городе нашей страны наблюдается рост цен на социально-значимые продукты питания.

Результаты этого исследования, как всегда, оказались весьма любопытными. Так, за неделю с 4 по 10 января продукты подорожали на 0,4% – в последний раз показатель выше был в апреле 2022 года. За первую декаду января рост цен составил 0,7%. Актау по росту цен на указанный вид продуктов оказался в лидерах.

Что дорожает?

По данным аналитического Telegram-канала DataHub, с начала года лук уже подорожал на 5,4%, рис – на 3%, молоко – на 1,3%, рожки – на 1,2%. Есть и подешевевшие товары, но цены снижаются, как правило, не так быстро: на сахар они упали на 1%, на хлеб и гречку – на 0,3%, на муку – на 0,1%.

Где быстрее всего растут цены?

Городов, где бы цены снизились или хотя бы остались на уровне конца декабря, просто нет. Соответственно, стоимость социально значимых продуктов питания растет везде. А быстрее всего – в Актау, сразу на 2,2%. Сильнее всего тут подорожали творог (на 9,4%) и рис (на 7,9%).

На втором месте по темпам роста цен – Жезказган (+1,5%). Тут сильно подорожали лук (+11%), рис (+8,3%) и капуста (+8%). Еще в трех городах показатель вырос на 0,9%, причем каждый раз общую инфляцию двигают разные продукты. В Астане это лук (+5,2%) и мясо кур (+3,5%), в Петропавловске – яйца (+3,4%) и говядина (+2,8%), в Туркестане – лук (+9,6%) и капуста (+7,9%).

Сезонность?

То есть с одной стороны есть увеличение стоимости овощей (что неудивительно для зимы). С другой, в разных городах цены вверх тянут разные товары – бакалея, мясо, молочка… Впрочем, есть и общие позиции: практически во всех крупных городах подорожал лук и рис, в половине – капуста, яйца и сливочное масло. Но и это разные товарные категории.

А как было раньше?

• за первые девять дней 2018 года цены на СЗПП не менялись;

• в 2019 году – выросли на 0,2% за 8 дней и на 0,5% за 15 дней;

• в 2020 году – на 0,2% (за 14 дней);

• в 2021 году – на 0,9% (за 12 дней);

• в 2022-ом – на 0,2% (за 11 дней).