Фото: Александр Куприенко
Общество
Какую поддержку семьям с детьми оказывают в столице

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал, какая помощь оказывается столичным семьям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Алтай Кульгинов обозначил, что социальная помощь – это ключевое направление в работе акимата. На заседании городского маслихата были рассмотрены меры поддержки семьям с детьми. На данные соцпрограммы за последние 3 года выделили почти 500 млрд тенге.

«Первое – школы. В новом учебном году планируем открыть еще 11 школ. Данные учебные заведения позволят создать свыше 20 тысяч ученических мест. По поручению Главы государства за 3 года в столице мы построили 34 школы. Это позволило создать 70 тысяч ученических мест.

В план детальной планировки (ПДП) закрепили направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения», – отметил градоначальник.

Второе – всеобуч. В рамках всеобуча детям из малообеспеченных семей в Нур-Султане выделяют 670 млн тенге. Данной соцпомощью охватят более 16 700 детей. Она предусмотрена для приобретения школьной одежды, обуви, канцтоваров. На каждого ребенка выделяется по 40 тысяч тенге. Также есть акция «Дорога в школу» и другие.

«Третье – общественный транспорт. С марта 2020 года мы сделали общественный транспорт бесплатным для наших детей. Бесплатно ездят на автобусах все несовершеннолетние жители столицы и пригородов. Учитывая, что помимо школы учащиеся посещают различные кружки, встречаются с друзьями, данная мера – ощутимая поддержка для семей. Особенно семьям с несколькими детьми.

С момента ввода бесплатного проезда школьниками было совершено более 34 млн 300 тысяч поездок на общественном транспорте», – продолжил аким.

На бесплатное питание (все ученики 1-4 классов, в 5-11 классах – дети из нуждающихся семей) в столице выделяют 12 млрд тенге, на приобретение учебников – 2,2 млрд тенге.

«Пятое – досуг. На содержание детско-юношеских школ за 3 года выделили 8,5 млрд тенге, значительно расширили сеть детских клубов, открыли центр творчества и науки «Білім-парк», центр креативного образования «SANA», центр креативных технологий «TANYM», благоустроили порядка 750 дворов и общественных пространств, выделяем госзаказ на спортивные и творческие заказы и другое», – перечислил глава города.

По его словам, все данные меры позволяют как охватить соцпомощью и создать более комфортные условия для получения образования, так и организовать досуг, приобщить к спорту.

 

 

 

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