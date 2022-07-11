Какую погоду принесет антициклон в Казахстан – прогноз на 12-14 июля

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 12-14 июля, сообщает Kazpravda.kz.

Отрог Северного антициклона с центром над Салехардом окажет свое влияние на северную часть территории страны, южные регионы будут находиться в поле пониженного давления и волновой фронтальной деятельности.

На большей части республики, по мере дневного прогрева, воздушные массы станут неустойчивыми, что станет причиной для развития кучево-дождевой облачности и обусловит выпадение дождей: 12-13 июля в центре и на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков и очень сильная жара.

Основной фон температуры воздуха днем на западе +34+42°С, на юго-западе +40+45°С, на северо-западе повышение от +28+35°С до +30+40°С, на севере колебание от +25+33°С до +22+30°С, в центре +22+30°С, на востоке понижение температуры воздуха от +22+32°С до +17+25°С, на юге повышение температуры от +29+37°С до +32+40°С, на юго-востоке страны от +22+32°С до +25+35°С.