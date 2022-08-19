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Общество
Какую помощь получают от государства кандасы, рассказали в Минтруда

Правительство Казахстана проводит активную государственную поддержку в сфере репатриации этнических казахов. Наряду с субсидиями на переезд и покрытие расходов по аренде жилья кандасам предоставляются меры содействия занятости и другие льготы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Подать заявление на получение или продление статуса кандаса, а также на включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев этнические казахи могут в местные исполнительные органы, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и в загранучреждения Республики Казахстан.

Региональная квота приема кандасов и переселенцев выделяется на регионы, определенные Правительством для расселения кандасов – Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

При этом кандасам, включенным в региональную квоту, доступны меры государственной поддержки в виде субсидий на переезд (единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП) и на покрытие расходов аренды и оплаты коммунальных услуг в течение 12 месяцев (в размере от 15 до 30 МРП на семью).

Вместе с тем этническим казахам, получившим статус кандаса, доступны следующие услуги:

- освобождение от уплаты таможенных платежей на имущество для личного пользования, включая транспортные средства при въезде на территорию Казахстана;

- обеспечение бесплатными адаптационными и интеграционными услугами в центрах адаптации и интеграции кандасов;

- получение образования в рамках квот на поступление в учебные организации технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, (квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана, установлена в размере 4%);

- обеспечение мерами по содействию занятости наравне с гражданами Казахстана;

- возможность подать заявление на получение жилья из государственного жилищного фонда.

Кроме того, кандасы, постоянно проживающие в стране, могут получить гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 9 077 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 96,9 тыс. этнических казахов.

Более половины кандасов (69,9%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 10,3% – из КНР, 7,1% – из Туркменистана, 4% – из Монголии и 8,7% – из других стран.

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