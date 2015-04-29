Каланче – полтора века

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Организованно и со знанием дела тушить пожары жизнь заставила. Город, застроенный преимущественно деревянными домами, в XVIII и начале XIX века горел 4 раза. И в буквальном смысле снова и снова возрождался из пепла. По архивным данным, пожар 1751 года, который прозвали «шилихинским», был настолько сильным, что стал своеобразной точкой отсчета. Еще долго уральцы делили все события на «до» и «после» этого пожара. Как писала о нем газета «Уральские войсковые ведомости», «…во втором часу пополудни над нашим городом взвился громадный столб черного дыма. Через некоторое время город горел уже в нескольких местах. Пожар вспыхнул на самом его краю, на так называемом Красном Яру, прошел через весь город и, не найдя себе пищи, остановился перед рекой Чаган. Сгорело 812 домов и 170 лавок. Убыток от пожара, по собранным сведениям, простирается до одного с половиной миллиона рублей серебром».
Первые пожарные посты называли будками. Долгое время их было всего 4. Сохранилась и в 1865 году стала первой пожарной частью только одна – Крестовая, расположенная в центральной части города. Ее еще именовали Михайловской, поскольку находилась она рядом с улицей с таким же названием. Уцелела и старинная кирпичная каланча с деревянным открытым ярусом, с которого в ту пору был виден весь город. Она заботливо отреставрирована и вместе со зданием является архитектурным памятником. Именно в этом здании был открыт первый в стране музей, в котором бережно хранят историю о том, как человек боролся с огнем. Представленные экспозиции рассказывают о работе противопожарной службы от начала XIX века и до сегодняшних дней.
Старший экскурсовод Галия Брматова с гордостью показывает первые металлические каски брандмейстеров. Сохранилась фото­графия смотра городской пожарной команды, сделанная в 1905-м. Сигнал с каланчи извещал о пожаре звоном колокола, и немедленно на помощь мчались конно-бочечные обозы. К слову, первую водокачку с водонапорным баком построили в 1900 году, а до этого бочки наполнялись с помощью паровой машины местного спиртоводочного завода. К пожарным относились с большим уважением и, как писали тогда в тех же «Уральских войсковых ведомостях», туда «кого ни попадя не брали, а только сильных и смелых». Чтобы снизить число пожаров, в местных газетах на самом видном месте публиковалось объявление следующего содержания: «Курение табака на улицах города с 15-го числа сего апреля строго воспрещается». Обязательным было и страхование имущества от огня. О том, что дом застрахован, извещала специальная табличка. После одного из крупных пожаров губернатором был издан указ о том, что восстанавливать город следует, строя дома на широких и прямых улицах, по которым пожарным экипажам было бы проще и быстрее добираться до места происшествия.
Центральное место в музее занимает картина, на которой запечатлен Филипп Выровщиков. Он был бесстрашным человеком, настоящим героем и не однажды выносил людей из самого пекла. В 1920 году, обгорев, потерял глаз, но снова вернулся в строй. А 5 лет спустя погиб, когда на него обрушилась горящая кровля. Опасная и героическая профессия достойно оплачивалась. В начале ХХ века начальник пожарной команды получал 500 рублей, механик – 300, пожарные – до 160 рублей в год. Это считалось высоким жалованьем.
Телеги на первые пожарные машины стали заменять только в начале 40-х годов прошлого века. Менялись также форма, оборудование. О чем рассказывают хранящиеся в музее фотографии в альбомах разных лет. Но работы огнеборцам хватало всегда. В летопись коллектива навсегда вписаны героические страницы, когда благодаря мужеству и отваге пожарных удавалось предотвратить катастрофические последствия пожаров, спасти многие жизни.
Так произошло зимой 1974 года во время пожара на нефтеперекачивающей станции в поселке Большой Чаган. Сложность состояла в том, что тушить пожар пришлось в лютый мороз. И хотя верные решения всегда приходится принимать в минимально короткий срок, тактика была выбрана безошибочная. Пенная атака завершилась победой. 3 года спустя из пламени загоревшегося интерната удалось спасти более 120 ребят. В конце 80-х во время ликвидации последствий аварии на Уральском пивоваренном заводе благодаря слаженным действиям пожарных была предотвращена угроза взрыва. Навсегда в историю области вписана героическая страница борьбы с огненной стихией на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении. Авария на одной из буровых промысла произошла в 1987 году. Вырвавшийся из глубины фонтан конденсата и породы обладал такой чудовищной силой, что вывернул и отбросил в сторону буровую вышку. Потом вспыхнул гигантский факел. Его тушили подразделения со специальной подготовкой. Облаченные в термостойкие костюмы пожарные уходили прямо в огонь. И когда они возвращались, врачи обрабатывали им ожоги. Затем они снова шли в атаку на огромный, пылающий фонтан...
Музей является частью учебного центра, в котором повышается квалификация, осваи-вается новое, современное оборудование. Урок истории тоже входит в обучающую программу. В музей, ставший достопримечательностью Уральска, нередко приходят гости города. Но самые благодарные и любопытные посетители, конечно же, дети. Именно здесь наглядно и убедительно воспитывается та настороженность, про которую говорят «с огнем шутки плохи».
Сейчас часть, числящаяся в Уральске под номером два, готовится к полуторавековому юбилею. Обновляются стенды с фотографиями ветеранов войны и тех, кто отмечен за отвагу на пожаре. И, как всегда на праздниках, в день юбилея обязательно прозвучит самое главное для людей этой отважной профессии пожелание – «Сухих рукавов!».

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