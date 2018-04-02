​Календарь древних

Тургайские геоглифы отлично видны на спутниковых снимках. Главное – знать, куда смотреть. Часть из них находится в непосредственной близости от дорог, населенных пунктов на территории Амангельдинского района Костанайской области. И что удивительно, исследователи нашли геоглифы именно в так называемом Тургайском прогибе, который, по мнению археологов, образовался около 30 тыс. лет назад, в период очередного потепления. Сюда приш­ла большая вода, причем пресная. Этакий паводок в честь окончания ледникового периода. Но благодаря ему на территории нынешней Костанайской области образовались многочисленные озера, реки, которые привлекли древних людей, – большой оазис посреди степи. Геоглифов в других регионах Казахстана, за исключением примыкающих к Тургайскому прогибу Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, не нашли. Именно в этом прогибе появились Тургайские геоглифы. Это небольшие земляные насыпи (холмы), которые расположены в определенном порядке и на определенном расстоянии друг от друга. Их всегда нечетное число. Создатели выстраивали насыпи либо в линию, либо в крест, либо в круг. По мнению исследователей, Тургайские геоглифы – это солнечные календари и их можно разделить на 3 группы.

Руководитель научно-исследовательского проекта Turgay Discovery Дмитрий Дей рассказал, почему они с партнером Сергеем Козиным приш­ли к таким выводам. Научных исследований Тургайских геоглифов очень мало. Их открыли в 2007 году, изучая спутниковые снимки. Длина некоторых достигает нескольких сотен метров. Археологи, которые успели побывать на месте, сделали лишь замеры, не углубляясь в то, когда они созданы и для чего. Не хватает оборудования и средств на организацию экспедиций. Хотя в 2012 году один из казахстанских бизнесменов профинансировал ряд экспедиций, результаты которых позволили выстроить существующую рабочую версию о том, когда, кто и для чего построил геоглифы.

К этому времени исследователи уже изучили работы гарвардского профессора по ДНК-генеалогии, а также открытие ученого из Католического университета Перу о пригоризонтной солнечной обсерватории «Чанкильо». Расчеты показали, что Тургайские геоглифы вполне могли использовать в качестве солнечных календарей: они возвышаются над линией горизонта относительно точки наблюдения. По солнечным часам древние люди узнавали, когда идет сайга, когда собирать ягоды, когда готовиться к зиме. А ведь многие геоглифы стоят кучно именно на путях миграции сайги, и в найденных позднее поселениях обнаружили кости именно этого животного. Еще одно важное замечание. Все сооружения ориентированы на 3 точки: Берингов пролив, Гренландию и нынешний Северный полюс. Исследователь считает, что и в первых двух случаях речь также идет о древнем Северном полюсе, который согласно теории нутации периодически меняет свое положение. И если брать ее за основу, то получается, что самые древние геоглифы – те, что смотрят на Берингов пролив. Ориентировочно их возраст оценивается в 12,9 тыс. лет. Несколько моложе те, что смотрят на Гренландию. Им около 8 200 лет. Но это лишь теория. Дату создания смогли определить лишь у 2 геоглифов – наиболее сохранившихся. Один из них – большой Ашутастинский крест, которому 2 800 лет.

– Те, что смотрят на Северный полюс, сохранились лучше всего, но они самые кривые, – рассказал Дмитрий Дей. – У них неровные линии, в которые складываются насыпи. Да и между насыпями разное расстояние. Те же, что смотрят на Берингов пролив, идеальны. Мы считаем, что высота насыпей в те времена достигала 1,5–2 м. Сегодня самые старые едва видны с земли, а вот самые молодые сохранили до метра своего роста.

В качестве примера можно привести Уштогайскую группу, в которую входит и Уштогайский квадрат, который, как считают исследователи, строили в 2 этапа, потому что сам крест ровный, а вот периметр уже с изгибом. В районе Уштогая расположены 3 геоглифа. По словам Дмитрия Дея, каждый из них смотрит на свой «северный полюс». В пользу этой теории говорит и найденное неподалеку поселение, где нашли артефакты разных эпох: неолита, мезолита, ранней и поздней бронзы. Исследователи предполагают, что в этом месте люди жили очень и очень долго. Причем полевые испытания показали, что Солнце в дни весеннего равноденствия встает ровно посередине линии геоглифа. То есть те календари, что ориентированы на нынешний Северный полюс, до сих пор работают.

Однако вся эта версия с солнечным календарем пока лишь теория. Ведь если ее брать за основу, то получается, что предки нескольких современных стран Европы и частично Америки вышли именно из Тургайского прогиба, иммигрировав через территорию Египта, где оставили свой след – культ Солнца. Подтверждение тому – исследования ученых в разных областях: арео­логии, генеалогии, климатологии, геологии и других.

Пока же по Тургайским геоглифам, особенно по Уштогайскому квадрату, активно ходят не ученые или турис­ты, а эзотерики, пытаясь получить побольше космической энергии. Потому несколько наиболее крупных геоглифов огородят: деньги на это власти Амангельдинского района уже запросили в области. Дмитрий Дей плюс к этому предлагает построить специальные вышки, с которых можно было бы рассматривать геоглифы. Если их не защитить от излишне близкого знакомства с любопытствующими, то эти памятники археологии банально вытопчут. В Уштогайском квадрате люди уже утоптали и без того малозаметную центральную «горку».

А доказать существующую тео­рию исследователи попытаются вместе с зарубежными учеными, которые работают над теорией смещения полюсов, специализируются на ДНК-генеалогии.

Впрочем, в версию солнечных каленарей исследователи уложили даже кривизну геоглифов, которая в более поздних строениях ярко выражена. Если в эпоху неолита солнечный календарь был жизненно необходим людям, чтобы выжить, то позднее его значение для выживания племени могло быть утрачено, а сами геоглифы могли приобрес­ти именно сакральное значение. Именно эту версию возникновения геоглифов озвучивают некоторые археологи. Возможно, что у племен, живших на территории Тургайского прогиба, мог быть культ Солнца, которое с помощью геоглифов «разговаривало» с людьми, подсказывая время большой охоты в период миграции сайги и сбора урожая.