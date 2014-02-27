Календарь весенних гонок

В Усть-Каменогорске обновили купола на Свято-Покровском храме
Акмолинский школьник собрал робота – сборщика мусора
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка казахстанского карикатуриста Ибрагима Кубекова
Первая многопрофильная IT-школа открылась в Туркестанской области
Распознать потенциального мошенника можно по его же объявлению
Число пьяных за рулем не уменьшается, констатируют правоохранительные органы
Самовольная перепланировка квартир угрожает безопасности других жильцов, но отследить такие нарушения сложно
В Кызылорде участница программы «Аңсаған сәби» стала мамой тройни
Посещать бесплатно частные коррекционные центры смогут особенные дети в области Абай
Неуправляемый автобус стал причиной трагедии, жертвами которой стали пять человек
Клуб из Петропавловска продолжает удивлять как специалистов, так и болельщиков
Полицейского в Алматы сбил водитель мопеда и попытался сбежать с места ЧП
К административной ответственности привлечены футбольные болельщики, устроившие массовую драку
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Кому тюрьма, кому – зона отдыха
В новый формат
И снова о пользе поста
Университетская наука сегодня и завтра
Южане сеют, северяне – на старте
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
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Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Юрий Ильин назначен министром по чрезвычайным ситуациям РК
Горящий камыш на побережье Каспия тушат с помощью вертолета
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
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Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Казахстан сможет стать крупнейшим поставщиком нефти в мире – Токаев о расширении производства на Тенгизе
Четвертые сутки борются с пожаром на побережье Каспия в Атырау
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Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
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Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
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Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
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Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
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