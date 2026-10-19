Калькулятор оценки благосостояния стал доступен в eGov Mobile

Экономика

Методика учитывает не только доходы и имущество, но и ключевые социальные обстоятельства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мобильном приложении eGov Mobile стал доступен новый сервис - калькулятор оценки благосостояния. Новый инструмент запущен в рамках перехода к адресному предоставлению отдельных мер государственной поддержки, который начнется с 1 января 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Калькулятор позволяет гражданам ознакомиться с критериями оценки и определить уровень благосостояния семьи. Методика учитывает не только доходы и имущество, но и ключевые социальные обстоятельства: состав семьи, наличие детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Всего для оценки используется более 59 показателей по шести направлениям.

В министерстве отметили, что расчёт производится на основании сведений, указанных человеком, и носит справочный характер: он не является решением о назначении или прекращении социальных выплат.

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