КамАЗ подмял под себя легковушку при массовом ДТП в Туркестане
В Туркестанской области произошло ДТП с участием нескольких автомашин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
3 октября 2021 года в городе Туркестане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автотранспортных средств. Стражи порядка сразу же прибыли на место происшествия.
Как установлено полицейскими, на пересечении трассы Западная Европа – Западный Китай и микрорайона Отырар Туркестана столкнулись грузовая автомашина "КаМАЗ" и легковые автомобили марок Toyota Camry, Ravon и Daewoo Nexia.
В результате ДТП водителя Daewoo Nexia с различными травмами госпитализировали в больницу.
По данному факту в отношении водителя "КамАЗа" проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
Автомашинам нанесен материальный ущерб, жертв нет. Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводится всесторонняя проверка.