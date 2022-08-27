КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области

На дороге жизни и смерти

Об этом местная жительница Елена Мадьянкина рассказала представителям республиканской мобильной общественной приемной партии «AMANAT».

– Данная дорога в последний раз ремонтировалась пять лет назад. Но уже через три года там утонул груженый КамАЗ с прицепом, – уточнила Елена. – Это я говорю для того, чтобы вы оценили масштаб проблемы. Параллельно дороге когда-то шел водопровод, при ремонтных работах было что-то нарушено, вода поднялась, и теперь каждую весну и осень наши машины тонут на этой улице. Сейчас там сплошные ямы, невозможно ни ходить, ни ездить...

Аким Володарского сельского округа указал, что для ремонта дороги необходимы 180 млн тенге. В бюджет они заложены, подрядчики найдены, но деньги еще не выделены.

Тем временем республиканское общественное объединение «Әдiлдiк жолы» совместно с Агентством по противодействию коррупции запустили масштабную акцию «Требуй справедливости!». Она нацелена на формирование в обществе нулевой терпимости ко всем проявлениям коррупции.

На первом этапе объединение сделало акцент на проблеме коррупции в автодорожной отрасли, считая, что это одна из самых коррумпированных сфер.

В рамках акции представители общественного объединения и антикоррупционного ведомства совместно с госслужащими Северо-Казахстанского управления пассажирского транспорта и авто­мобильных дорог проехались по участкам дорожного ремонта. Взыс­кательной проверке подверглись магистрали в Мамлютском, Кызылжарском и Есильском районах.

Общественники выяснили, что на дороге по маршруту Покровка – Корнеевка – Горное ремонт не так давно был произведен, но уже требуется новый, поскольку ездят по этому участку большегрузные автомобили. Несмотря на ограничения (восемь тонн на ось) КамАЗы почти все лето возили щебень из карьера и продавливали асфальт.

– Ни один асфальт не выдержит таких тяжелых грузовиков, – пояс­нила руководитель областного филиала РОО «Әдiлдiк жолы» Айна­гуль Нурахметова. – Штрафы за это нарушение хоть и большие, но они не останавливают водителей, поскольку инспекция транспортного контроля не может эффективно проконтролировать все участки из-за крайне малого количества своих сотрудников.

Поразительный факт участники рейда выявили в Кызылжарском районе, где ремонтируется подъезд к селу Шаховскому протяженностью 3,21 км. В 2021 году был разыгран конкурс на капитальный ремонт трехкилометрового участка в течение... трех (!) лет. Выделены для этого 618 млн тенге.

– За год подрядчики должны ремонтировать по одному километру дороги примерно за 200 миллионов тенге, – говорит Айнагуль Нурахметова. – А дорога там ужасная. При этом две трети населения села Шаховского работают и учатся в Петропавловске. И они каждый день вынуждены ездить по этой разбитой трассе.