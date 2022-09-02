Происшествия
КамАЗ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Кызылорде
29-летняя женщина погибла под колесами КамАЗа в Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"На левом берегу Кызылорды водитель КамАЗа совершил смертельный наезд на женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Виновный водитель задержан. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются", - проинформировали в полиции.