​Камбэк и пять шайб за период

О такой эпической победе мечтают очень многие хоккейные команды и их фанаты. А специалисты еще долго будут обсуждать красоту игры и волевой характер одной из сторон.

До начала поединка между легендарным российским ЦСКА и нашими «барсами» почти все отдавали предпочтение москвичам, которые в случае победы могли подняться на вершину турнирной таблицы не только в своей конференции, но и во всей Континентальной хоккейной лиге, войдя в число трех лучших ­команд нынешнего сезона вместе со свои­ми земляками из «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». И мало кто ожидал, что они не только получат подножку от не лучшим образом стартовавшего в чемпионате «Барыса», но и еще будут разгромлены с крупным счетом 3:6.

Первые минуты первого в сезоне выездного матча казахстанской команды почти полностью оправдали прогнозы как настоящих, так и диванных специалис­тов: уже к 13-й минуте «армейцы» вели с комфортным счетом 2:0, благодаря шайбам Никиты Нес­терова на 11-й минуте в большинстве и еще через 2 минуты удачной атаке Антона Слепышева уже в равных составах. Дабы хоть немного встряхнуть свою дружину, наш главный тренер Юрий Владимирович Михайлис принял решение о смене вратарей – вместо начинавшего игру казахстанца Никиты Бояркина на лед вышел опытный финский легионер Йони Ортио, но первый период так и остался за хозяевами площадки.

Вторая двадцатиминутка больше уже порадовала казахстанских болельщиков, в том числе по традиции находившихся непос­редственно на «ЦСКА-Арене», когда на 30-й минуте первую шайбу отыграл нападающий нашей национальной команды Кертис Волк.

А самым фантастическим стал заключительный третий период, к которому, как оказалось, «барсы» поднакопили силы для решающего рывка. На исходе 41-й минуты свою первую шайбу за казахстанский клуб забросил новичок команды швед Якоб Берглунд. А затем свою точность и скорострельность продемонстрировал и наш капитан Даррен Диц, который чуть больше чем за минуту оформил дубль, забросив шайбы на 42-й и 43-й минутах. То есть за три с небольшим минуты хоккеисты «Барыса» забили триж­ды и уже сами повели со счетом 4:2, тем самым записав еще себе и невероятный камбэк.

Немного успокоившись, вернее, приостановив свой конвейер по забиванию шайб, мы тут же получили ответную шайбу. Это на 44-й минуте россиянин Матвей Гуськов, воспользовавшись удалением Берглунда, сократил отставание до минимума. Но вы ведь знаете, что «хищники» (хоть по сути, хоть лишь по наз­ванию команды) обычно уже не отпускают свою добычу, которую они попробовали на вкус. Это и подтвердили «барсы», забросив пятую шайбу на 51-й минуте благодаря удачному подключению к атаке Алихана Асетова, который, стоя у ворот, не только загородил обзор шведскому вратарю «армейцев» Адаму Рейдеборну, но то ли переправил, то ли рикошетом от себя, но забил-таки гол.

ЦСКА, конечно же, не та ­команда, которая заранее сложит клюшки. Москвичи, естест­венно, все еще пытались переломить ситуацию (смог же это сделать «Барыс», а почему бы и не мы – думали они, наверное) и даже сняли своего голкипера на последних минутах встречи, за что получили еще один гол от другого нашего шведского нападающего Якоба Лильи...

За день до выступления «Барыса» в столице России прошел Совет директоров КХЛ, на котором был выбран новый состав его участников. Итак, председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА» Геннадий Тимченко в 10-й раз подряд избран председателем Совета директоров Континентальной хоккейной лиги. В сос­тав Совета директоров КХЛ вместо Алексея Жамнова вошел председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачёв, а Дмитрия Баскова заменил генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко. Кроме того, собрание утвердило годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за 2020 год, а также рассмотрело вопрос о распределении чистой прибыли общества. Помимо этого, утвердили и распределение между клубами прибыли, полученной Лигой от реализации телевизионных и коммерческих прав. Всего будет распределено 505,3 млн рублей с НДС (это около 3 млрд тенге).

Также в КХЛ рассказали о возможном изменении формата Матча звезд в Челябинске и о выс­тавочных поединках. «Мы планируем что-то поменять, сделать интересное для болельщиков. Пока что говорить о наработках рано, хочется дождаться окончательного решения, но думаем над улучшением Недели звезд. Что касается вынесенных матчей, то в наших планах есть намерение провести игру в Объединенных Арабских Эмиратах. Конечно, сейчас это тяжело, другие страны тоже рассматриваем, интерес есть. Увы, пандемия вносит свои коррективы», – отметил президент КХЛ Алексей Морозов.