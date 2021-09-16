​Камбэк и пять шайб за период

О такой эпической победе мечтают очень многие хоккейные команды и их фанаты. А специалисты еще долго будут обсуждать красоту игры и волевой характер одной из сторон.
До начала поединка между легендарным российским ЦСКА и нашими «барсами» почти все отдавали предпочтение москвичам, которые в случае победы могли подняться на вершину турнирной таблицы не только в своей конференции, но и во всей Континентальной хоккейной лиге, войдя в число трех лучших команд нынешнего сезона вместе со своими земляками из «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». И мало кто ожидал, что они не только получат подножку от не лучшим образом стартовавшего в чемпионате «Барыса», но и еще будут разгромлены с крупным счетом 3:6.
Первые минуты первого в сезоне выездного матча казахстанской команды почти полностью оправдали прогнозы как настоящих, так и диванных специалистов: уже к 13-й минуте «армейцы» вели с комфортным счетом 2:0, благодаря шайбам Никиты Нестерова на 11-й минуте в большинстве и еще через 2 минуты удачной атаке Антона Слепышева уже в равных составах. Дабы хоть немного встряхнуть свою дружину, наш главный тренер Юрий Владимирович Михайлис принял решение о смене вратарей – вместо начинавшего игру казахстанца Никиты Бояркина на лед вышел опытный финский легионер Йони Ортио, но первый период так и остался за хозяевами площадки.
Вторая двадцатиминутка больше уже порадовала казахстанских болельщиков, в том числе по традиции находившихся непосредственно на «ЦСКА-Арене», когда на 30-й минуте первую шайбу отыграл нападающий нашей национальной команды Кертис Волк.
А самым фантастическим стал заключительный третий период, к которому, как оказалось, «барсы» поднакопили силы для решающего рывка. На исходе 41-й минуты свою первую шайбу за казахстанский клуб забросил новичок команды швед Якоб Берглунд. А затем свою точность и скорострельность продемонстрировал и наш капитан Даррен Диц, который чуть больше чем за минуту оформил дубль, забросив шайбы на 42-й и 43-й минутах. То есть за три с небольшим минуты хоккеисты «Барыса» забили трижды и уже сами повели со счетом 4:2, тем самым записав еще себе и невероятный камбэк.
Немного успокоившись, вернее, приостановив свой конвейер по забиванию шайб, мы тут же получили ответную шайбу. Это на 44-й минуте россиянин Матвей Гуськов, воспользовавшись удалением Берглунда, сократил отставание до минимума. Но вы ведь знаете, что «хищники» (хоть по сути, хоть лишь по названию команды) обычно уже не отпускают свою добычу, которую они попробовали на вкус. Это и подтвердили «барсы», забросив пятую шайбу на 51-й минуте благодаря удачному подключению к атаке Алихана Асетова, который, стоя у ворот, не только загородил обзор шведскому вратарю «армейцев» Адаму Рейдеборну, но то ли переправил, то ли рикошетом от себя, но забил-таки гол.
ЦСКА, конечно же, не та команда, которая заранее сложит клюшки. Москвичи, естественно, все еще пытались переломить ситуацию (смог же это сделать «Барыс», а почему бы и не мы – думали они, наверное) и даже сняли своего голкипера на последних минутах встречи, за что получили еще один гол от другого нашего шведского нападающего Якоба Лильи...
За день до выступления «Барыса» в столице России прошел Совет директоров КХЛ, на котором был выбран новый состав его участников. Итак, председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА» Геннадий Тимченко в 10-й раз подряд избран председателем Совета директоров Континентальной хоккейной лиги. В состав Совета директоров КХЛ вместо Алексея Жамнова вошел председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачёв, а Дмитрия Баскова заменил генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко. Кроме того, собрание утвердило годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за 2020 год, а также рассмотрело вопрос о распределении чистой прибыли общества. Помимо этого, утвердили и распределение между клубами прибыли, полученной Лигой от реализации телевизионных и коммерческих прав. Всего будет распределено 505,3 млн рублей с НДС (это около 3 млрд тенге).
Также в КХЛ рассказали о возможном изменении формата Матча звезд в Челябинске и о выставочных поединках. «Мы планируем что-то поменять, сделать интересное для болельщиков. Пока что говорить о наработках рано, хочется дождаться окончательного решения, но думаем над улучшением Недели звезд. Что касается вынесенных матчей, то в наших планах есть намерение провести игру в Объединенных Арабских Эмиратах. Конечно, сейчас это тяжело, другие страны тоже рассматриваем, интерес есть. Увы, пандемия вносит свои коррективы», – отметил президент КХЛ Алексей Морозов.