Гульдара НУРУМОВА, депутат областного маслихата, Тараз
Казахстан достиг сегодняшней высоты именно потому, что его очень вовремя возглавил Нурсултан Назарбаев. Но это по плечу лишь чрезвычайно целеустремленному человеку. Иногда кажется, что своих целей он добивается сравнительно легко, хотя это, разумеется, не так. Его цели были всегда трудны, и путь к ним каждый раз лежал через настоящие, а не придуманные препятствия. Но он достигал их и ставил новые… Умение пробиваться к цели, вкладывая в каждый свой шаг, по выражению поэта, «камень личного гранения», неустанно совершенствоваться в трудном пути было и есть для меня в образе Нурсултана Абишевича самым главным. Противостояние бывает не только на войне. Порой в жизни возникают неожиданные обстоятельства, когда ты должен доказать, что прав, отстоять свои убеждения. И молодой секретарь парткома гигантского металлургического комбината, роль которого убедительно сыграл Нурлан Алимжанов, находит в себе мужество, чтобы рассказать о проблемах своего предприятия и металлургической отрасли в целом в газете «Правда». Рассказать так, как мог бы это сделать только вчерашний горновой, – честно, со знанием дела, с той пронзительной подкупающей прямотой и завораживающей взволнованностью, присущей человеку, по-настоящему любящему людей и свою страну. Да, он рисковал, но верил, что его услышат, потому что был правдив, а в правде – сила. И как же важно, что несколько страничек сценария посвящены матери и особенно отцу Президента – Абишу. И зритель понимает, что всегда будущий мужчина находится под прямым и безграничным влиянием отца. И если отец не из пугливых и никогда не теряет собственного достоинства (вспомните эпизод на строительстве Туркестанской железной дороги, когда ретивый «особист» называет Абиша врагом народа), то сын обязательно унаследует и смелость, и самоотверженность, и прямоту… Осмысливая фильм, лучше понимаешь, что питает популярность Нурсултана Назарбаева. Но чтобы пережить время, популярности нужен не только размах, но и глубина. Тогда любовь поселится в благородном народном сердце. Тогда она вместе с жизненной мудростью будет передаваться из поколения в поколение. И будет лучшим воспитателем тех, кто подрастает. Нурсултан Назарбаев всегда безгранично предан делу – и в этом его главная сущность. Он сознавал и сознает, что его дело необходимо народу. И в этом – и его мудрость, и его счастье.