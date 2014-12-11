Свежий выпуск Камень личного гранения Гульдара НУРУМОВА, депутат областного маслихата, Тараз

Казахстан достиг сегодняшней высоты именно потому, что его очень вовремя возглавил Нурсултан­ Назарбаев.­ Но это по плечу лишь чрезвычайно целе­устремленному человеку. Иногда кажется, что своих целей он добивается сравнительно легко, хотя это, разумеется, не так. Его цели были всегда трудны, и путь к ним каждый раз лежал через настоящие, а не придуманные препятствия. Но он достигал их и ставил новые… Умение пробиваться к цели, вкладывая в каждый свой шаг, по выражению поэта, «камень личного гранения», неустанно совершенствоваться в трудном пути было и есть для меня в образе ­Нурсултана ­Абишевича самым главным.

Противостояние бывает не только на войне. Порой в жизни возникают неожиданные обстоятельства, когда ты должен доказать, что прав, отстоять свои убеждения. И молодой секретарь парт­кома гигантского металлургического комбината, роль которого убедительно сыграл Нурлан Алимжанов, находит в себе мужество, чтобы рассказать о проблемах своего предприятия и металлургической отрасли в целом в газете «Правда». Рассказать так, как мог бы это сделать только вчерашний горновой, – честно, со знанием дела, с той прон­зительной подкупающей прямотой и завораживающей взволнованностью, присущей человеку, по-настоящему любящему людей и свою страну. Да, он рисковал, но верил, что его услышат, потому что был правдив, а в правде – сила.

И как же важно, что несколько страничек сценария посвящены матери и особенно отцу Президента – Абишу. И зритель понимает, что всегда будущий мужчина находится под прямым и безграничным влиянием отца. И если отец не из пугливых и никогда не теряет собственного достоинства (вспомните эпизод на строительстве Туркестанской железной дороги, когда ретивый «особист» называет Абиша врагом народа), то сын обязательно унаследует и смелость, и самоотверженность, и прямоту…

Осмысливая фильм, лучше понимаешь, что питает популярность Нурсултана Назарбаева. Но чтобы пережить время, популярности нужен не только размах, но и глубина. Тогда любовь поселится в благородном народном сердце. Тогда она вместе с жизненной мудростью будет передаваться из поколения в поколение. И будет лучшим воспитателем тех, кто подрастает. ­Нурсултан Назарбаев всегда безгранично предан делу – и в этом его главная сущность. Он сознавал и сознает, что его дело необходимо народу. И в этом – и его мудрость, и его счастье.

