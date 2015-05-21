Камень

550
Валентина ФИРОНОВА
– Что же ты делаешь, мальчик?! – не сдержалась я. – Этот человек и так жизнью обижен!
Тут дверь броневика распахнулась, и крупногабаритная дама с криком набросилась на меня:
– Иди, куда шла! Какое тебе дело! Мальчики, быстро в машину! Поехали!
– Вы бы объяснили своим мальчикам, что нельзя так относиться к человеку!
– К человеку? Где вы его видите? Это что, по-вашему, человек? Не смешите!
Продолжать разговор было бессмысленно. И я пошла восвояси, вспомнив вдруг своего однокурсника, с которым не виделась с начала перестройки.
Однажды он мне позвонил и пригласил встретиться. История, которую он мне рассказал, вполне годится для многостраничного романа. Я слушала успешного «мальчика» из благополучной семьи и не верила своим ушам. Да и глазам тоже.
– Моя младшая сестренка спилась. Я сел на иглу, – рассказывал он, – работы нет, денег тоже. Долги. После смерти родителей решили с сестрой разменять нашу трехкомнатную квартиру на две. Сестра говорит: «Знаю человека, который нам поможет…» Я же решил, что обмен найдем сами. Зачем посреднику отстегивать? Лена ни в какую. На своем настояла. Посредник предложил варианты, назначили день оформления документов.
Я укололся и не смог поехать. Посредник сказал Лене, что можно все оформить в два этапа. Лена подписала все, что от нее требовалось. Предложили обмыть сделку. Сестра, по ее словам, выпила-то всего одну рюмочку. Во всяком случае, домой она пришла нормальная. Легла спать, а утром не проснулась. Якобы сердце не выдержало…
Вскоре после похорон – звонок в дверь. Полицейские: участковый и еще один с ним. «Что, Виктор Константинович, продолжаем баловаться наркотиками? Лена доигралась…» – «Какие наркотики, начальник?» – «Ну-ну». А сами по квартире туда-сюда шныряют, я – за ними. Заглянули в ванную, на кухню. В большой комнате отодвинули занавеску, зачем-то выглянули во двор. И в прихожую. Уходят. И как бы между собой переговариваются: «Сейчас брать будем или в другой раз?»
На следующий день – звонок в дверь. Они же, но уже с ордером на обыск. И прямиком к окошку. Достает участковый из-за занавески пакетик. «Что это?» Ну, экспертиза, конечно, показала: в пакетике – наркота! Будто я дурак, чтоб такие вещи держать на подоконнике. Но как докажешь? Потом арест. «Следствие. Через одиннадцать с половиной месяцев – суд. Дают 10 месяцев. Освобождают в зале суда. Судья спрашивает: «А жить-то есть где?» «К счастью, да. Дом мой тут совсем недалеко. Через двор только перейти...»
И вот Виктор уже в своем дворе. До дома рукой подать. Заходит в подъезд. Поднимается по лестнице. Слышит в своей квартире стук. Оказалось, в его жилище рабочие устанавливали металлическую дверь. «Мужики, это моя квартира». – «Ничего не знаем, со всеми вопросами к хозяину». Я к участковому. Тот: «Освободился? Так скоро? А где жить будешь? Вы же с сестрой разменяли квартиру. Ты из-за наркоты своей ничего не помнишь?»
Слушала я Виктора и думала о тех, кто с легкостью вычеркивает таких, как он, из нашей жизни. И мне очень хотелось спросить у самоуверенной матроны: «А вы уверены, что брошенные вашими детьми камни, не ударят в вашу спину?»

