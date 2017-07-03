​Каменистыми тропами

Этот красивый пик с 1998 года называется пиком Нурсултана. С его макушки в хорошую погоду как на ладони виден город Алматы. И этой красотой ежегодно в начале июля могут полюбоваться жители мегаполиса.

Вчера в горы вновь пошли любители здорового образа жизни и самого активного отдыха, какой себе можно только представить. Массовая альпиниада «Шымбулак – пик Нурсултан» посвящалась Дню столицы и «ЭКСПО-2017». В 5 часов утра началось массовое восхождение, а уже в 14 часов – безопасности ради – все группы и одиночные покорители вершины были развернуты на 180 градусов независимо от того, на каком отдалении от цели они находились. О подробностях альпиниады – в следующем номере газеты.