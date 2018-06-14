Камера наблюдения сняла, как политику выстрелили в голову, пока он делал селфи

Мексиканский политик, бросивший вызов организованной преступности в стране, был застрелен, когда он позировал для фото со своей поклонницей, передает Life.ru со ссылкой на Vanguardia.
Кандидат в конгресс Фернандо Пурон возвращался с предвыборных дебатов в пограничном городе Пьедрас-Неграс, когда к нему подошла женщина с палкой для селфи.
Камеры наблюдения, размещенные на улице, сняли момент, как мужчина с бородой и в бейсбольной кепке подходит к политику и стреляет ему в упор в затылок. 43-летний Пурон тут же падает на землю. Муж и отец скончался по дороге в больницу.
Пурон, который баллотировался на пост федерального конгрессмена мексиканского штата Коауила, стал 112-м политиком, который был убит в стране. Несмотря на то что мотив убийства пока еще не известен, мужчина получал угрозы с 2014 по 2017 год. В этот период, будучи мэром города Пьедрас-Неграс, он бросил вызов местному наркокартелю.
Кандидат в конгресс Фернандо Пурон возвращался с предвыборных дебатов в пограничном городе Пьедрас-Неграс, когда к нему подошла женщина с палкой для селфи.
Камеры наблюдения, размещенные на улице, сняли момент, как мужчина с бородой и в бейсбольной кепке подходит к политику и стреляет ему в упор в затылок. 43-летний Пурон тут же падает на землю. Муж и отец скончался по дороге в больницу.
Пурон, который баллотировался на пост федерального конгрессмена мексиканского штата Коауила, стал 112-м политиком, который был убит в стране. Несмотря на то что мотив убийства пока еще не известен, мужчина получал угрозы с 2014 по 2017 год. В этот период, будучи мэром города Пьедрас-Неграс, он бросил вызов местному наркокартелю.