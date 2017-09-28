Происшествия
Камера наблюдения засняла похищение девушки в Лос-Анджелесе
Сотрудники полиции Лос-Анджелеса ищут мужчину, который подозревается в похищении человека, сообщает Vesti.ru.
Момент засняла камера уличного видеонаблюдения. На кадрах
водитель седана тащит к машине, предположительно, девушку. Она сопротивляется, но мужчине удается запихнуть ее в автомобиль.
Полицейские не исключают, что это просто разборки между влюбленными. Правоохранители просят пользователей социальных сетей помочь опознать нападавшего и его жертву, передает телеканал.