Происшествия
Камера наблюдения засняла похищение девушки в Лос-Анджелесе
Сотрудники полиции Лос-Анджелеса ищут мужчину, который подозревается в похищении человека, сообщает Vesti.ru.

Момент засняла камера уличного видеонаблюдения. На кадрах водитель седана тащит к машине, предположительно, девушку. Она сопротивляется, но мужчине удается запихнуть ее в автомобиль.

Полицейские не исключают, что это просто разборки между влюбленными. Правоохранители просят пользователей социальных сетей помочь опознать нападавшего и его жертву, передает телеканал.

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