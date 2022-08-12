Фото: Kazpravda.kz
Технологии , Цифровизация
Камеры с распознаванием лиц и госномеров планируют установить в Алматы

Акимат города Алматы вынес на публичное обсуждение правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Правила установки видеокамер и проведения мониторинга разработаны в соответствии с Законом РК «Об особом статусе города Алматы».

В рамках проекта планируется установить единую систему видеомониторинга. Она должна осуществлять ситуационную видеоаналитику и распознавать лица, государственные регистрационные номерные знаки на транспортных средствах.

«Единая система видеомониторинга города Алматы – информационная система, представляющая собой совокупность программных и технических средств, осуществляющих сбор, обработку и хранение видеоизображений по городу Алматы и являющаяся региональным компонентом национальной системы видеомониторинга в части обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка, а также реализующей функции формирования видеоаналитики для решения городских задач», – говорится в документе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 августа.

Решение вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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