Камеры "Сергек" запустили еще в одном городе Казахстана

С 16 января в городе Таразе после тестовых испытаний запущена интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жамбылской области.

Фото: Kazpravda.kz

48 аппаратно-программных комплексов будут обеспечивать дорожную безопасность города (35 – на линейных участках и 13 – на перекрестках).

«Система фиксирует такие нарушения правил дорожного движения, как превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линий дорожной разметки (наезд на стоп-линию, неправильное перестроение перед перекрестком, остановку и парковку в неположенном месте). Фиксация нарушений ПДД происходит в автоматическом режиме и после проверки сотрудником полиции отправляется нарушителю», – предупредил водителей ДП.

Все нарушения автоматически регистрируются в Едином реестре административных производств Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Скачать протоколы предписаний можно на сайтах erap-public.kgp.kz и egov.kz с помощью электронной цифровой подписи, а также в мобильном приложении Каспи банка в разделе государственные услуги.

«В случае несогласия с правонарушениями, зафиксированными аппаратно-программными комплексами, можно обратиться в Департамент полиции Жамбылской области или позвонить по номеру телефона, указанному в предписании», – пояснили в полиции.